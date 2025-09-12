Entrevista con líder de Ronkalunga: “La música cubana necesita menos vulgaridad y más raíz”

Ronaldo Rodríguez, fundador del grupo de música alternativa cubana Ronkalunga, es un artista que desafía etiquetas y se mantiene fiel a sus raíces.

Desde Baracoa hasta Estados Unidos, su voz y su música son un puente entre lo tradicional y lo contemporáneo. En esta entrevista con CiberCuba, habla de arte, identidad y resistencia cultural.

1. Eres un artista difícil de encasillar en un género de la música cubana. ¿Cómo debería presentarte? ¿Quién es Ronaldo Rodríguez?

Ronaldo Rodríguez es un guajiro guantanamero de Cayogüín, Baracoa, que aprendió a cantar antes de poder pronunciar una palabra. Según mi abuela, podía tararear y afinar las melodías que me cantaba mi madre para dormirme.

Mi gusto por la música cubana comenzó escuchando la emisora de radio CMDX "La Voz del Toa", donde ponían canciones como "A Baracoa me voy"; "Kiribá"; o "Como baila Marieta".

Yo oía todo tipo de géneros, changüí, nengón, bolero. Luego vino aquello de “A ella le gusta la gasolina” y este movimiento de reguetón que marcó mi generación. Esas eran mis influencias de chamaco.

Cuando llegué a Santiago de Cuba, para estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad de Oriente, descubrí toda la otra música que ignoraba: Pedro Luis Ferrer, Carlos Varela, Roly Berrío, Frank Delgado, Rubén Blades, Joaquín Sabina, Polo Montañez, Polito lbáñez, Síntesis, X Alfonso, Danay Suárez, Los Aldeanos, Bárbaro el Urbano Vargas, Calle 13, y mucho más.

Bebo de todos esos géneros. Mis canciones y arreglos musicales son también una mezcla de ellos. Soy como un niño jugando con diferentes estilos e influencias, para ver que locura sale.

2. Uno de los mayores elogios que reciben tus canciones está en la manera de usar el doble sentido. ¿Qué importancia tiene para ti ese legado picaresco de la música cubana tradicional?

Tiene mucha importancia. En Cuba existe el doble sentido en la música porque el cubano se expresa así. Es como el pregón del maní, del bocadito de helado o los términos del juego de dominó. Todo eso es parte de nuestra cubanía.

Hay quien dice que el doble sentido es de gente inteligente y pícara. Todos quieren ser ramas, hojas y fruta, pero se olvidan que un árbol de raíces fuertes incluso si lo cortan volverá a crecer. Yo he decidido ser más parte de la raíz, con mi fusión pero desde los cimientos.

3. Ronkalunga fusiona trova, son, guaracha... ¿Cómo logran mantener una identidad coherente dentro de una mezcla tan rica y diversa de estilos?

Mantengo la identidad, primero por la peculiaridad de mi voz. No estudié música, pero produzco y arreglo todas mis canciones.

Además, trabajo con la ayuda de músicos muy talentosos. Ellos son quienes ejecutan melodías, ritmos e ideas que tengo en mi cabeza. Por eso mi música se parece a mí.

4. En tiempos donde el lenguaje explícito domina el panorama de la música cubana, tú apuestas por letras con humor, poesía y crítica social. ¿Sientes que hay un público cansado de lo vulgar?

Sí, siento que hay un público cansado de lo vulgar, de escuchar cada año el mismo hit copiado por diferentes artistas. Se pega un tema, se va viral y todo el mundo va a copiar esa melodía y hay quien la plagia directamente.

Creo que excepto Chocolate MC, con todo lo original y polémico que es como artista, el resto de los reparteros se pegó haciendo un plagio de un tema en tendencia sonado mundialmente.

En años recientes, hay grandes estrellas internacionales que pusieron de moda este estilo de cantar con autotune, sin que se les entienda la mitad de lo que dicen. El porno cantado, la violencia y toda esta basura se normaliza.

Sin embargo, hay managers que han obligado a sus artistas a cambiar el rumbo, porque ven que cada vez son más los comentarios negativos en redes sociales ante esta música dañina. Nada es permanente en este mundo, ni siquiera el mal gusto.

Ronaldo Rodríguez / Ronkalunga

5. Comenzaste a cantar siendo un niño, por una vocación genuina. ¿Qué te inspira a seguir en este competitivo mundo, donde no siempre triunfan las agrupaciones con más talento?

Amo la música. Cantar es una extensión de mi ser, algo que me acompaña desde la cuna. Solo con amor puedo soportar la frustración y la carga que supone querer mostrarle al mundo tu arte, especialmente cuando la gente entre tanto ruido parece estar medio sorda.

Me inspira el apoyo de mi familia y mis amigos, que han puesto un pedazo de su corazón para que yo pueda seguir cantando. Ellos quieren verme en lo más alto y por estas personas que siguen confiando en mí voz, voy a seguir cantando. También por esa gente que me cerró la puerta y me subestimó.

Todos los días me escribe alguien agradecido porque mi música le alegró la vida, porque se ríen y gozan con “El Carnicero”, porque “Sigo vivo” les da fuerza para salir adelante de una crisis, de una depresión, o porque encontraron en “Aguacero “ un canto de libertad. ¡Estoy tocando almas todos los días! ¡Ya estoy triunfando!

6. Insertarse en los circuitos de la música cubana en Estados Unidos puede ser un verdadero reto, pero no pareces tener prisa por lograrlo. ¿Es paciencia ancestral o seguridad en ti mismo?

Es determinación y confianza en mí mismo. Tengo más fuerza de voluntad que otras cosas. La paciencia no es mi virtud, pero la vida me ha obligado a cultivarla. Comencé de cero en Santiago de Cuba y allí aprendí de los que saben. Llegué a La Habana y empecé de cero otra vez, a España de cero y ahora aquí en Estados Unidos de cero también.

En cada sitio me tomó dos años aproximadamente tener resultados. Tuve que hacer más sopa que un chino en una candonga y aquí estoy, tirando pa’ lante con mi tumbao.

Cuando la gente te dice que eres talentoso, pero el éxito profesional parece inalcanzable, comienzas a tener una relación con la frustración muy fuerte y dañina. Esto, y el ego, te pueden arrastrar al abismo, por la obsesión con el éxito, porque en las redes sociales todo el mundo es exitoso menos uno.

Pero... ¿Qué pasa con ser buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, buen amante, buen ser humano? ¿Y qué pasa con buscar la paz y la serenidad en nuestro corazón?

Un sabio dijo que para acceder al buen tener, primero debemos cultivar el buen ser y el buen dar. Voy con vista larga y pasos cortos y sigo mis propias reglas por el camino de la virtud. Para mí eso también es ser exitoso y dichoso.

7. ¿Qué es eso a lo que no piensas renunciar por tal de llenar estadios?

A mí identidad, a ser yo sobre la pista que me monte, ya sea un changüí o un reparto. A mi libertad de cantar lo que deseo y no lo que me imponga una moda, una discográfica o un gobierno, por eso soy un artista independiente.

No creo que sea el tipo de cantante que llena estadios. No soy polémico, no ofendo a otros artistas e influencers, no hablo ni expongo mi vida privada, no consumo drogas. Soy un guajiro estudiado. Soy lo más cheo que la industria podría vender.

Hago música para curar, para curarme, para unir. Le canto a lo sublime y a lo inmundo de la vida. Me pesa hacer canciones románticas y de desamor. Un tipo como yo no vende mucho. Incluso, te pido disculpas si el lector se fue en la primera pregunta.

Portada de "El Carnicero" / Ronkalunga

8. El éxito de “El Carnicero” ha despertado el interés de muchos cubanos por tu música. ¿Tienes algún concierto previsto en Florida? ¿Viene nueva música para los fans de Ronkalunga?

Es cierto que he recibido muchos comentarios en mis redes con eso de: “¿Cuándo en Miami?”. Y sí, estaré en Tampa el día 3 de octubre y en Miami el día 5 de octubre. Es la primera vez que me presento allí y debo confesar que estoy nervioso y emocionado.

Viene un montón de música nueva, muchísima música nueva. Me están pidiendo que después de “El Carnicero” cante "El lechero", "El electricista", "El cocinero" y me encanta la idea, pero no dejaré de hacer lo que ya venía haciendo antes de esa canción.

Si mis seguidores me dan la oportunidad y me tienen un poquito de confianza, verán que tengo mucho que ofrecer. ¡Me siento agradecido por el cariño y el apoyo de los cubanos, dentro y fuera de la isla, que me escuchan!