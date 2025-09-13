Ramiro Valdés inaugura otro parque solar en medio de la crisis eléctrica

Vídeos relacionados:

El nonagenario comandante del régimen Ramiro Valdés Menéndez inauguró otro parque solar ahora en Sancti Spíritus.

Se trata del primer Parque Solar Fotovoltaico (PSFV) en la provincia, radicado en Cabaiguán, uno de los tres proyectados para sincronizar este año al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), informó la prensa oficialista local.

El histórico comandante del régimen, a quien pasean por toda Cuba al frente de la parafernalia inaugural de los parques solares, entregó reconocimientos, recorrió las instalaciones y escuchó a sus subalternos.

El parque solar de Cabaiguán incorporará 21,87 MW al maltrecho SEN.

Tras inaugurar el parque, el anciano viceprimer ministro visitó la Refinería Sergio Soto para informarse sobre “los atrasos que hasta hoy muestra el desempeño productivo de la planta, sobre todo, en lo referido a la obtención de aceite dieléctrico, renglón que solo ha logrado materializar un 23 por ciento del plan del año”, se lee en el reporte.

Parques solares al rescate

Esta semana, el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que el SEN se encuentra en una situación de extrema debilidad, al punto de que -según sus propias palabras- sin el aporte de los parques solares fotovoltaicos la crisis sería aún más grave.

Actualmente funcionan 30 parques solares que generan unos 600 megavatios, aunque con la limitación de que solo producen durante el día, ya que el país no cuenta con sistemas de almacenamiento de energía.

“Es verdad que trabaja solo por el día, pero si no tuviéramos esos 600 MW, la situación fuera peor”, admitió.

También reconoció que la ausencia de baterías ha provocado más de 500 interrupciones en lo que va de 2024.

El régimen planea la ejecución de 55 parques en la isla hasta diciembre del 2025, los cuales podrán sumar 1 000 MW.

La isla afronta una crisis energética sin precedentes que el propio gobierno ha calificado de "dura".

