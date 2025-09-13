Una cubana identificada en TikTok como @la.fernandez779 se ha robado la atención de cientos de usuarios al compartir el video de su casa remodelada en Cuba. Lo que parecía una simple publicación personal terminó convirtiéndose en un pequeño fenómeno viral, con decenas de comentarios de apoyo, felicitaciones y admiración por lo logrado.

En el video, que acompaña con la frase “un sueño más cumplido”, se puede ver el antes y el después de su vivienda: una sala amueblada con gusto, una cocina moderna equipada con electrodomésticos nuevos, detalles decorativos, lámparas de techo, figuras ornamentales y hasta la estructura en proceso de construcción de una segunda planta. La transformación no solo llamó la atención por lo visual, sino por lo que representa para muchos cubanos dentro y fuera de la isla.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Esa sí es tuya y sin deber un peso”, escribió una usuaria, en uno de los comentarios más destacados. Otra comentó: “Preciosa tu casa, muchas bendiciones y que logres mucho más. Para eso fue que vinimos a este país”. Y una tercera resumió lo que muchos sintieron al ver el video: “Eso es lo que le alivia el corazón a los que luchamos a diario”.

Muchos preguntaron detalles sobre los muebles, en especial el juego de sala que aparece en las imágenes. La autora del video no dudó en compartir sus consejos.

Entre los cientos de mensajes también hubo espacio para la reflexión. “Usted sí es digna de admirar, poniendo a su familia cómoda en Cuba y consciente de que Díaz-Canel es el verdadero pecado”, escribió un usuario, contrastando con otras publicaciones que muestran lujos sin contexto. Otros simplemente agradecieron ver un ejemplo realista y esperanzador, sin adornos ni apariencias exageradas.

El video conectó no solo por lo estético, sino por el mensaje detrás: el valor de construir algo propio, con esfuerzo, y compartirlo con orgullo. En un entorno como TikTok, donde abundan los filtros y los contenidos efímeros, este testimonio logró emocionar desde la autenticidad y representar el sueño cumplido de muchos cubanos.

