Desgarrador video de un cubano con su padre internado en hospital de La Habana: “No hay nada”

Un cubano identificado como Greidys Sánchez lanzó un grito de desesperación desde el hospital La Covadonga, en La Habana, donde su padre permanece ingresado tras una operación, sin recibir la atención ni los medicamentos básicos para salvarle la vida.

En un video transmitido en vivo, Sánchez mostró a su padre en la cama 10 del centro asistencial, recién operado de 10 centímetros de intestino. “Aquí tengo a mi papá vomitando fluido, nadie viene al hospital. No hay metoclopramida, no hay ninguna medicina, no hay Levin”, denunció entre la angustia y la impotencia.

El hombre relató que la familia tuvo que comprar con sus propios medios un trocar porque en el hospital no había, pero asegura que nadie le advirtió que también debía conseguir otros insumos.

“Si me lo hubieran dicho, los hubiera comprado. Como compré el trocar. Pero no me dijeron nada hasta ahora mismo. ¿Hasta cuándo es esto?”, cuestionó.

Un drama que no es aislado

La denuncia de Sánchez refleja la profunda crisis sanitaria que atraviesa Cuba, donde las familias deben cargar con el peso de conseguir lo más elemental para sus enfermos. En días recientes, otras historias han mostrado la misma realidad.

Hace apenas unas jornadas, una joven publicó una carta desesperada sobre su padre enfermo de los riñones, sin acceso a antibióticos en los hospitales cubanos, mientras lo veía consumirse lentamente. “Hija, tu papi se está muriendo, por favor no me dejes morir”, le suplicaba el hombre, según contó en redes sociales.

También en La Habana, un video expuso un basurero improvisado a las puertas del hospital Hermanos Ameijeiras, convertido en un foco de insalubridad que contrasta con los mensajes oficiales sobre la supuesta “medicina de excelencia” en Cuba.

Incluso voces cercanas al oficialismo, como la periodista Yirmara Torres, han roto el silencio con testimonios sobre la falta de medicamentos, el colapso de los servicios básicos y la desesperación de la población.

“Somos un pueblo agotado, cansado, torturado… pero nuestra paciencia tiene un límite”, escribió recientemente en Facebook.

“Compartan esto, estoy viviendo en pleno vivo y en directo. ¿Hasta cuándo es esto?”, imploró Greidys Sánchez al pie de la cama de su padre, convertido en símbolo de un drama que atraviesan miles de familias cubanas.

