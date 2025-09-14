Entre conflictos, drogas y amenazas: Cubano de 68 años sobrevive en las calles de Miami y busca un nuevo comienzo

Irán, un cubano originario de Guantánamo que llegó a Estados Unidos en 1995, enfrenta hoy a sus 68 años una dura realidad, viviendo en las calles de barrios como Wynwood y Overtown, en Miami, donde la violencia, las drogas y las amenazas lo obligan a buscar desesperadamente un refugio seguro.

Su testimonio, difundido por la cuenta de TikTok @conductadade, refleja la crudeza del desamparo que viven muchos migrantes cubanos. “La gente son bien conflictiva ahí y mejor me voy de aquí... una policía que me conoce me dijo: te tienes que ir de aquí, si te vuelvo a ver aquí te tengo que detener”, relató.

Irán asegura que, de noche, la situación se vuelve insostenible. “Por el día es una cosa, pero de noche está todo el mundo drogado, borracho y los problemas son uno detrás del otro”, dijo. Por eso prefiere mantenerse solo: “A mí no me gusta el grupo de gente porque en los grupos hay más problemas... yo solo sé cómo esquivar”.

En el video, explica que espera ser recogido para integrarse a un programa de rehabilitación en Borinquen, una oportunidad que podría cambiar su destino. “Tengo que hacerlo sí o sí, no tengo otra opción”, admitió.

Según detalló @conductadade en la descripción del material, tras varios días de conversaciones Irán finalmente aceptó entrar a un centro de rehabilitación gestionado con apoyo de la ciudad.

“Si no logra entrar allí, esperamos poder nosotros facilitarle uno. Su historia refleja la importancia de no rendirse y buscar siempre un nuevo comienzo”, subrayó la plataforma.

Un antecedente de la misma página

El caso de Irán no es aislado. En septiembre, la misma página compartió el relato de Roberto Ruiz Torres, un cubano de Matanzas que ha pasado 27 años en las calles de Miami tras llegar durante el éxodo del Mariel en 1980.

“Nadie está seguro aquí. Te roban, te caen a golpe para quitarte una bicicleta. Es un mundo donde no existen leyes. Estoy vivo por gracia de Dios”, confesó entonces Roberto, quien a sus 73 años se describió como “muerto en vida” después de casi tres décadas sin un techo ni un hogar.

Historias como la de Irán y Roberto muestran un costado poco visible de la experiencia migratoria: el de los cubanos que, tras décadas en Estados Unidos, terminan atrapados en la pobreza extrema, sin documentos ni redes de apoyo, luchando a diario contra la violencia y la marginalidad.

La labor de plataformas como @conductadade permite visibilizar estas realidades, que recuerdan que no todos logran alcanzar el llamado “sueño americano”, pero que también recuerdan que cada día puede ser una oportunidad para cambiar el rumbo de la vida.

