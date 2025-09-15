Excomisionado de Miami-Dade Joe Martínez es sentenciado a prisión por sobornos

Vídeos relacionados:

El excomisionado del condado Miami-Dade Joe Martínez fue sentenciado este lunes a 34 meses y medio de prisión estatal (casi tres años) tras ser hallado culpable de compensación ilícita y conspiración.

Se trata de los cargos derivados de haber recibido 15,000 dólares en sobornos de empresarios locales a cambio de impulsar una ordenanza que favorecía sus intereses comerciales.

Pese a la severidad de la condena, Martínez no ingresará de inmediato a prisión: permanecerá en libertad bajo fianza de 15,000 dólares mientras su defensa presenta una apelación, cuyo primer paso está programado para el 21 de septiembre de 2026.

El juez ordenó que ambas penas se cumplan de forma simultánea y reconoció el tiempo que el político ya estuvo detenido, lo que podría reducir su estancia efectiva tras las rejas si no prospera la apelación.

Los sobornos y la acusación

La investigación de la fiscalía estatal reveló que, entre 2016 y 2017, Martínez recibió tres pagos de 5,000 dólares cada uno de parte de Jorge Negrín, dueño de Extra Supermarket, y de su arrendador Sergio Delgado.

El dinero tenía como finalidad que el entonces comisionado promoviera una legislación que permitiera el uso de contenedores de almacenamiento en una propiedad de Negrín que acumulaba múltiples violaciones del código.

Aunque la ordenanza nunca se aprobó ni llegó a votarse, la Fiscalía argumentó que el simple hecho de aceptar dinero a cambio de un acto oficial configuraba el delito de corrupción.

Para los fiscales Tim VanderGiesen y William González, la prueba clave fue que los pagos cesaron en cuanto la propuesta legislativa fracasó. "La legislación no se aprobó, por lo que no había ninguna razón para que se necesitara más dinero", sostuvo VanderGiesen en el alegato final.

Estrategia de defensa y postura del excomisionado

Los abogados de Martínez, Ben Kuehne y Kendall Coffey, defendieron que los pagos fueron actos de gratitud personales y no un quid pro quo. Alegaron que su cliente nunca impulsó formalmente una ordenanza, sino que apenas redactó un borrador que podía ser ignorado por la Comisión.

También insistieron en que no existía prueba de necesidad económica que lo llevara a corromperse.

Martínez, de origen cubano y exteniente de la Policía de Miami-Dade, se mantuvo firme en su inocencia hasta el final.

"No podía mirarme al espejo, ni mirar a mis hijos, a mis amigos, a mis seguidores, y decir: 'Sí, soy culpable de esto', cuando no lo hice", declaró tras conocer su sentencia.

Su defensa sostiene que el caso está lleno de "problemas legales" y basará la apelación en cuestionar la admisibilidad de parte de la evidencia usada en el juicio, aunque no detalló cuáles piezas impugnará.

Cronología del caso

Agosto de 2022: Martínez es arrestado y suspendido de su cargo por orden del gobernador Ron DeSantis.

Noviembre de 2024: un jurado lo declara culpable de compensación ilícita y conspiración.

Agosto de 2025: la fiscalía solicita 34.5 meses de prisión, la pena mínima según las guías.

15 de septiembre de 2025: el juez dicta sentencia y concede libertad bajo fianza en espera de apelación.

Trayectoria: ascenso y caída

Martínez fue electo por primera vez en el año 2000 como comisionado de Miami-Dade, cargo en el que sirvió cinco períodos, incluso como presidente de la Comisión en dos ocasiones. Intentó sin éxito llegar a la alcaldía en 2012 y al Congreso federal en 2014.

En 2020 había logrado su reelección como comisionado, pero su carrera quedó marcada en 2022 por el arresto que derivó en este proceso judicial.

La fiscal estatal Katherine Fernández Rundle celebró el veredicto: "Doce ciudadanos de Miami-Dade escucharon todas las pruebas y decidieron que no se tolerará en esta comunidad el uso del cargo público para beneficio personal".

Por su parte, el excomisionado enfrenta ahora un futuro incierto: si la apelación fracasa, deberá cumplir en prisión una condena que, aunque menor a los 20 años que inicialmente arriesgaba, representa un duro final para una figura política que alguna vez fue influyente en el sur de Florida.

