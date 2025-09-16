Policía de Florida detiene a cubano con parole por conducir bajo los efectos del alcohol: "¡Me van a deportar!"

Un ciudadano cubano beneficiado con el programa de parole humanitario presuntamente “vencido” [caducado] fue arrestado en Sarasota, Florida, tras ser sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol y con la licencia de conducción vencida.

Las imágenes, captadas por las cámaras corporales de los agentes a finales de agosto, y compartidas en el Instagram de UniVista TV, muestran al hombre visiblemente alterado mientras repetía una y otra vez: “¡No me hagas esto! ¡Me van a deportar!”.

Consciente de su situación migratoria, sabía que las consecuencias de su arresto podrían ser devastadoras, pues un cargo de manejar en estado de embriaguez (DUI) puede derivar en la revocación de su estatus legal y un eventual proceso de deportación a Cuba.

En el video se observa al cubano al volante de un automóvil de lujo -Mercedes-Benz SLK- cuando es detenido por la policía. Tras la orden del oficial, descendió del vehículo y fue sometido a una prueba de sobriedad en la vía pública. El hombre tuvo dificultades para caminar en línea recta y finalmente fue esposado.

Durante el arresto, uno de los oficiales, con un trato respetuoso, le respondió: “Iván, yo sé que no eres una mala persona, pero tomaste una mala decisión. Esa fue tu decisión”, dejando claro que las consecuencias derivaban de su propia conducta.

Conducir en estado de embriaguez es considerado un delito grave en Estados Unidos, y aún más si el infractor posee un estatus migratorio temporal o en proceso de regularización. Según medios locales, el cubano también tenía el Parole suspendido, lo que complica aún más su situación legal.

El caso ha generado un amplio debate en redes sociales: mientras algunos piden que la ley se cumpla sin excepción, otros señalan que muchos migrantes enfrentan situaciones de gran vulnerabilidad que terminan llevándolos a perder las oportunidades obtenidas al llegar a Estados Unidos.

El caso del cubano arrestado en Sarasota se produce en un momento de gran incertidumbre para la comunidad migrante en Estados Unidos, especialmente después de que el presidente Donald Trump otorgara nuevas facultades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para agilizar procesos de deportación.

En enero de este año, ante el temor creciente entre los beneficiarios de programas migratorios como el Parole o los cubanos que poseen los documentos I-220A e I-220B, el presentador Alexander Otaola envió un mensaje de calma a través de su programa.

“Usted tiene su trabajo, ha hecho sus trámites, está en proceso de ajustar su estatus, está con su licencia al día, con su seguro de carro al día. Usted no tiene problemas, a usted no lo van a deportar”, afirmó, dirigiéndose a quienes cumplen con las exigencias legales y no tienen antecedentes penales.

El influencer recalcó que los más expuestos son aquellos que han estado en la cárcel, tienen récord criminal o han cometido delitos en Estados Unidos, ya que son considerados por las autoridades como prioritarios en los procesos de deportación.

En este contexto, el arresto del cubano en Sarasota cobra mayor relevancia: un incidente de conducción bajo los efectos del alcohol no solo implica sanciones penales, sino que puede convertirse en un factor determinante en su permanencia en el país.

Expertos migratorios insisten en que los cubanos bajo estatus de supervisión —como los titulares de I-220B— deben extremar precauciones para no exponerse a delitos que aceleren su salida de Estados Unidos.

Aunque la Ley de Ajuste Cubano abre la puerta a la residencia permanente tras un año, el proceso puede complicarse si el inmigrante carga con antecedentes legales.