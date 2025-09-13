Se desconoce el paradero de más de 3,700 alumnos de Miami-Dade: La explicación es inquietante

Vídeos relacionados:
El distrito escolar de Miami-Dade enfrenta una reducción inédita en su matrícula: más de 13,000 estudiantes no acudieron a clases este otoño, en buena medida por el temor de familias inmigrantes a la presencia de autoridades migratorias.
Un reportaje de la periodista Clara-Sophia Daly, publicado este sábado en Miami Herald, revela que la matrícula cayó de 326,279 a 313,220 alumnos, una disminución que superó ampliamente las previsiones del distrito, que estimaba unas 5,000 bajas.
A pesar de múltiples esfuerzos para contactar a las familias, aún no se sabe el paradero de al menos 3,700 estudiantes.
La situación ha generado alarma entre docentes y organizaciones comunitarias. Varios padres, según testimonios recogidos por el Herald, optaron por no llevar a sus hijos a las escuelas al observar patrullas policiales cerca de los recintos educativos o por miedo a detenciones, en medio de la intensificación de las medidas migratorias y el aumento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Otras familias, en cambio, decidieron abandonar el estado o incluso regresar a sus países de origen.
Especialistas advierten que el clima de ansiedad está impactando directamente el rendimiento escolar de los menores que permanecen en el sistema, pues muchos arrastran el estrés de convivir con la amenaza constante de redadas o separaciones familiares.
Lo más leído hoy:
“Un ambiente de miedo se extiende por los campus, según educadores y líderes comunitarios”, reconoce el Herald.
Aunque el superintendente José Dotres atribuyó parte de la pérdida a factores como el alto costo de vida en Miami, la baja natalidad y el traslado a instituciones privadas, líderes sindicales y defensores insisten en que las políticas migratorias recientes han sido decisivas en la caída de la matrícula.
Las consecuencias
La reducción también tiene un impacto financiero: menos estudiantes significan menos fondos estatales y federales para sostener programas, personal y servicios básicos, advirtió el medio.
Autoridades escolares admiten que deberán tomar decisiones difíciles para reorganizar recursos, mientras las familias afectadas viven en la incertidumbre.
De acuerdo con la ley de Florida, los niños entre 6 y 16 años tienen que ir a la escuela regularmente.
Los encargados de localizar a los estudiantes desaparecidos aseguran que las familias temen ser separadas por ser detenido el alumno en la escuela o ser interceptado el padre mientras el niño está en clase.
"Los padres reducen las actividades extracurriculares, evitan las filas para recoger y dejar a los niños en la escuela e incluso mantienen a los niños en casa para estudiar de manera informal", dice el Herald.
En medio de este panorama, la educación pública de Miami-Dade se enfrenta a un desafío mayor que los números: recuperar la confianza de miles de familias que hoy ven las aulas no como un refugio, sino como un riesgo.
Preguntas frecuentes sobre la reducción de matrícula y el impacto de las políticas migratorias en Miami-Dade
¿Por qué ha disminuido la matrícula escolar en Miami-Dade?
La matrícula escolar en Miami-Dade ha disminuido principalmente por el temor de las familias inmigrantes a las autoridades migratorias. Además, hay otros factores como el alto costo de vida, la baja natalidad y el traslado a instituciones privadas. Sin embargo, las políticas migratorias recientes han sido un factor clave en la caída de la matrícula.
¿Qué consecuencias tiene la caída de la matrícula en Miami-Dade?
La disminución de estudiantes implica menos fondos estatales y federales para las escuelas. Esto afecta la capacidad del distrito para sostener programas, personal y servicios básicos, llevando a las autoridades escolares a tomar decisiones difíciles sobre la reorganización de recursos.
¿Cómo están respondiendo las familias inmigrantes ante el miedo a ICE en Miami-Dade?
Muchas familias inmigrantes optan por no enviar a sus hijos a la escuela o abandonar el estado por miedo a operativos de ICE. Además, algunos padres están estableciendo tutelas legales y poderes notariales para proteger a sus hijos y bienes en caso de detención.
¿Qué medidas están tomando las escuelas de Miami-Dade para enfrentar la pérdida de matrícula?
El Distrito Escolar de Miami-Dade ha iniciado alianzas con el sector privado para visibilizar la calidad educativa de las escuelas. También están financiando campañas publicitarias y esfuerzos de comunicación estratégica para atraer nuevas familias y recuperar la confianza en el sistema público.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.