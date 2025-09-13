Se desconoce el paradero de más de 3,700 alumnos de Miami-Dade: La explicación es inquietante

Vídeos relacionados:

El distrito escolar de Miami-Dade enfrenta una reducción inédita en su matrícula: más de 13,000 estudiantes no acudieron a clases este otoño, en buena medida por el temor de familias inmigrantes a la presencia de autoridades migratorias.

Un reportaje de la periodista Clara-Sophia Daly, publicado este sábado en Miami Herald, revela que la matrícula cayó de 326,279 a 313,220 alumnos, una disminución que superó ampliamente las previsiones del distrito, que estimaba unas 5,000 bajas.

A pesar de múltiples esfuerzos para contactar a las familias, aún no se sabe el paradero de al menos 3,700 estudiantes.

La situación ha generado alarma entre docentes y organizaciones comunitarias. Varios padres, según testimonios recogidos por el Herald, optaron por no llevar a sus hijos a las escuelas al observar patrullas policiales cerca de los recintos educativos o por miedo a detenciones, en medio de la intensificación de las medidas migratorias y el aumento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Otras familias, en cambio, decidieron abandonar el estado o incluso regresar a sus países de origen.

Especialistas advierten que el clima de ansiedad está impactando directamente el rendimiento escolar de los menores que permanecen en el sistema, pues muchos arrastran el estrés de convivir con la amenaza constante de redadas o separaciones familiares.

“Un ambiente de miedo se extiende por los campus, según educadores y líderes comunitarios”, reconoce el Herald.

Aunque el superintendente José Dotres atribuyó parte de la pérdida a factores como el alto costo de vida en Miami, la baja natalidad y el traslado a instituciones privadas, líderes sindicales y defensores insisten en que las políticas migratorias recientes han sido decisivas en la caída de la matrícula.

Las consecuencias

La reducción también tiene un impacto financiero: menos estudiantes significan menos fondos estatales y federales para sostener programas, personal y servicios básicos, advirtió el medio.

Autoridades escolares admiten que deberán tomar decisiones difíciles para reorganizar recursos, mientras las familias afectadas viven en la incertidumbre.

De acuerdo con la ley de Florida, los niños entre 6 y 16 años tienen que ir a la escuela regularmente.

Los encargados de localizar a los estudiantes desaparecidos aseguran que las familias temen ser separadas por ser detenido el alumno en la escuela o ser interceptado el padre mientras el niño está en clase.

"Los padres reducen las actividades extracurriculares, evitan las filas para recoger y dejar a los niños en la escuela e incluso mantienen a los niños en casa para estudiar de manera informal", dice el Herald.

En medio de este panorama, la educación pública de Miami-Dade se enfrenta a un desafío mayor que los números: recuperar la confianza de miles de familias que hoy ven las aulas no como un refugio, sino como un riesgo.

Preguntas frecuentes sobre la reducción de matrícula y el impacto de las políticas migratorias en Miami-Dade