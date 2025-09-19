Díaz-Canel pide que se repartan mejor los apagones en Cuba: "Hay desproporciones"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel pidió este jueves “perfeccionar la programación eléctrica” para que los apagones se repartan de manera más equitativa en el país, al reconocer que existen “desproporciones” entre provincias, municipios y cabeceras.

Desde el Palacio de la Revolución, y mediante videoconferencia con autoridades del Partido Comunista, el Gobierno y organizaciones sociales en todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, Díaz-Canel abordó el agravamiento de la situación eléctrica y del abasto de agua, insistiendo en que es necesario explicar más a la población lo que se está haciendo en ambos frentes.

“Es importante el tema de la programación eléctrica. Yo sé que cuesta mucho trabajo, pero también hemos observado que hay desproporciones. A veces a la cabecera provincial la protegemos tanto que entonces tiene un ciclo, digamos, relativamente cómodo, y hay un municipio con 25 horas de apagón. No puede ser”, afirmó.

El mandatario llamó a las autoridades locales a actuar con rapidez ante las demandas del pueblo, buscar soluciones desde las comunidades y comunicar constantemente las acciones que se emprenden: “Hay que comunicar por todas las vías posibles sobre las acciones que se realizan tanto en el sector de los recursos hidráulicos como el energético para salir de esta compleja situación”.

En otro momento, se refirió a delitos que afectan la infraestructura eléctrica, como el robo de transformadores o cables, y dijo que estos actos debían recibir castigo: “La vigilancia revolucionaria, compañeros. Aquí hay cosas que no se pueden tolerar y que hay que sancionar severamente. El que atente contra un tendido eléctrico, contra transformadores, contra una subestación, contra robo de transformadores, robo de aceite, robo de cable, va contra la estabilidad del país, y daña al país”.

En otro momento de su intervención, volvió a insistir en un mensaje de resistencia: “Con el calibre con que nos han tirado, para matarnos, y que estemos vivos, y que estemos proyectando futuro, y que estemos preparando un congreso, y que estemos hablando de soluciones […] es una expresión de que aquí no se va a rendir nadie”. También declaró que “recordaremos después de todo toda la amargura de estos tiempos pero también vamos a recordar con mucha satisfacción la capacidad que tuvimos de resistencia, y la voluntad que tuvimos para vencer”.

Apagones prolongados y sistema en crisis

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen en medio de una crisis energética nacional que este jueves dejó un déficit de 1826 megawatts (MW) en el horario pico de la noche, según cifras oficiales de la Unión Eléctrica (UNE). Para el viernes por la mañana, el déficit era de 1190 MW, con una disponibilidad de apenas 1660 MW frente a una demanda estimada de 2820 MW.

La UNE advirtió que las interrupciones podrían extenderse hasta afectar 1760 MW por la noche, casi la mitad del consumo nacional.

En este escenario, las quejas sobre la distribución desigual de los apagones se han multiplicado. Mientras algunas zonas del país acumulan más de 30 horas consecutivas sin servicio eléctrico, en La Habana los cortes han sido menores. Solo este jueves, la Empresa Eléctrica de la capital reportó 16 horas y 23 minutos de apagón, con afectaciones en los seis bloques de la ciudad.

Un sistema deteriorado por roturas, combustible y falta de mantenimiento

El colapso del sistema eléctrico responde a múltiples factores estructurales. Este jueves, varias unidades de generación —incluidas Felton, Mariel, Santa Cruz, Nuevitas y Céspedes— estaban fuera de servicio por avería o mantenimiento. Además, 53 centrales de generación distribuida estaban paralizadas por falta de combustible, y otras por carencia de lubricantes.

A esto se suma que el propio gobierno había admitido recientemente que la termoeléctrica Antonio Guiteras deberá salir de servicio próximamente para recibir mantenimiento, lo que agravará aún más las afectaciones. La planta, una de las principales del país, arrastra años de explotación sin el cuidado necesario, según reconocieron las autoridades del sector.

Comunicación, control político y promesas sin fechas

Durante el encuentro, también intervino el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien valoró el trabajo de los técnicos del sector eléctrico y pidió a las autoridades locales acompañar a los delegados de circunscripción en el contacto directo con la población.

La línea discursiva oficial mantuvo el énfasis en la responsabilidad externa. Díaz-Canel vinculó la crisis energética con la “injerencia del gobierno de Estados Unidos en Venezuela” y con el “recrudecimiento del bloqueo estadounidense”, al que acusó de buscar “destruir la Revolución”.

Mientras tanto, millones de cubanos continúan enfrentando apagones prolongados y la incertidumbre de un sistema eléctrico que, según los propios datos del gobierno, no tiene solución inmediata.

