Juez extiende orden que frena la deportación de cientos de niños en EE.UU.

Un juez federal en Washington extendió hasta el 16 de septiembre la orden que impide a la Administración de Donald Trump deportar a cientos de niños guatemaltecos no acompañados.

La información fue confirmada por la agencia EFE, que detalló que la decisión fue emitida este sábado por Timothy James Kelly, juez de la Corte de Distrito del Distrito de Columbia.

La medida mantiene bajo custodia a los menores hasta que se analice el fondo del caso.

Las autoridades estadounidenses habían intentado deportar en agosto a 76 menores de edad que ya se encontraban en un avión con destino a Guatemala.

Además, existía un grupo de 327 niños considerados “elegibles para reunificación con sus padres o familiares” en el país centroamericano, según documentos judiciales.

Los abogados que representan a los pequeños, de entre 10 y 16 años, denunciaron que el Gobierno violó el debido proceso al ignorar casos pendientes en tribunales migratorios y al incumplir las protecciones especiales que corresponden a los menores de edad que cruzaron solos la frontera desde México.

“Para ser claro: se ordena que los acusados no transfieran, repatrien, remuevan o faciliten el transporte de ninguno de los demandantes o miembros de dicha clase putativa de Estados Unidos”, enfatizó el juez Kelly en la resolución.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el 1 de septiembre que su gobierno estaba dispuesto a recibir hasta 150 menores de edad no acompañados por semana, en coordinación con las autoridades estadounidenses, recordó EFE.

En agosto, la Oficina de la Administración para Niños y Familias (HHS, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, tenía bajo custodia a 2,011 menores no acompañados, aunque no detalló sus nacionalidades, subrayó la fuente citada.

La repatriación de niños migrantes se ha convertido en un reto para la Administración Trump debido a las restricciones del Acuerdo Flores, firmado en 1997, que establece que los menores indocumentados no pueden permanecer más de 20 días en centros de detención y deben recibir condiciones que garanticen su seguridad y bienestar.

La extensión de la orden judicial ofrece un respiro temporal a los menores afectados, mientras la justicia estadounidense decide si podrán acceder a mecanismos de protección en el país o si enfrentarán una deportación masiva hacia Guatemala.

En medio del endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, más de 3,700 estudiantes han desaparecido del sistema escolar de Miami-Dade, una cifra alarmante atribuida al miedo de familias inmigrantes ante posibles redadas migratorias.

Este fenómeno, según educadores y líderes comunitarios, refleja el impacto directo de las medidas implementadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han creado un ambiente de ansiedad y retraimiento en las comunidades vulnerables.

Una jueza federal bloqueó recientemente la expansión del programa de deportaciones aceleradas promovido por la administración Trump, argumentando que esta práctica violaba el debido proceso de los migrantes, incluidos menores de edad.

La decisión impide que inmigrantes indocumentados que llevan hasta dos años en el país puedan ser deportados sin audiencia judicial, lo que constituye un freno importante a los intentos de deportación masiva.

En ese mismo contexto, otro fallo judicial detuvo la deportación inmediata de migrantes con parole humanitario, entre ellos miles de niños y adolescentes que ingresaron legalmente al país por motivos humanitarios.

La medida canceló tres órdenes clave emitidas por el gobierno de Trump que habilitaban la expulsión de estos migrantes, especialmente aquellos que aún no cumplían un año de estancia, lo cual afectaba directamente a quienes buscaban regularizar su situación bajo la Ley de Ajuste Cubano.

El tema de la deportación de menores ciudadanos ha generado una fuerte polémica. Una niña estadounidense de 10 años, en tratamiento contra un cáncer cerebral, fue deportada a México junto a su familia, luego de ser detenidos durante un viaje médico. 7

La administración Trump defendió que fue decisión de los padres, lo que ha sido desmentido por testimonios recogidos tras el hecho. Este caso provocó condenas de organizaciones de derechos humanos y una investigación federal.

El secretario de Estado, Marco Rubio, intentó aclarar que los niños no fueron deportados, sino que acompañaron a sus madres, mientras que la secretaria del DHS, Kristi Noem, insistió en que la política oficial es mantener unidas a las familias.

Sin embargo, las denuncias por separaciones forzadas y deportaciones erróneas, incluso de menores ciudadanos, siguen acumulándose en los tribunales y en la opinión pública.

