Activista Tata Poet deja Cuba: “he tenido que partir para salvaguardar mi vida”

El activista Arián Cruz Álvarez, más conocido en redes sociales como Tata Poet, anunció que tomó el camino del exilio para salvaguardar su vida.

“Después de todos estos años de activismo, amenazas, golpizas, represión, de persecución política por parte de los órganos represivos de la seguridad del estado. He tenido que partir de esta tierra que tanto amo para salvaguardar mi vida”, dijo Cruz Álvarez en un post de Facebook donde incluyó una foto suya en un avión.

Tata Poet, quien no especificó su destino, agradeció “infinitamente a todos los amigos y familiares que me acompañaron en este proceso tan complejo” y lamentó “muchísimo no haber podido despedirme de muchas personas queridas que allá dejo”.

“¡Hasta pronto, Cuba!”, concluyó.

Cruz Álvarez ganó notoriedad en 2022 tras protestar por el arresto de su pareja, Rosmery Almeda Tapia, quien estuvo más de 16 días detenida en la estación de 100 y Aldabó, en La Habana, tras una manifestación en la calle Línea durante un apagón.

En reiteradas ocasiones, Tata Poet fue detenido y acosado por la Seguridad del Estado, por manifestarse pacíficamente. En 2023, denunció también una agresión por parte de su padrastro, quien vivía ilegalmente en su casa.

