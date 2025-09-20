Activista Tata Poet deja Cuba: “he tenido que partir para salvaguardar mi vida”

Vídeos relacionados:
El activista Arián Cruz Álvarez, más conocido en redes sociales como Tata Poet, anunció que tomó el camino del exilio para salvaguardar su vida.
“Después de todos estos años de activismo, amenazas, golpizas, represión, de persecución política por parte de los órganos represivos de la seguridad del estado. He tenido que partir de esta tierra que tanto amo para salvaguardar mi vida”, dijo Cruz Álvarez en un post de Facebook donde incluyó una foto suya en un avión.
Tata Poet, quien no especificó su destino, agradeció “infinitamente a todos los amigos y familiares que me acompañaron en este proceso tan complejo” y lamentó “muchísimo no haber podido despedirme de muchas personas queridas que allá dejo”.
“¡Hasta pronto, Cuba!”, concluyó.
Cruz Álvarez ganó notoriedad en 2022 tras protestar por el arresto de su pareja, Rosmery Almeda Tapia, quien estuvo más de 16 días detenida en la estación de 100 y Aldabó, en La Habana, tras una manifestación en la calle Línea durante un apagón.
Lo más leído hoy:
En reiteradas ocasiones, Tata Poet fue detenido y acosado por la Seguridad del Estado, por manifestarse pacíficamente. En 2023, denunció también una agresión por parte de su padrastro, quien vivía ilegalmente en su casa.
Preguntas frecuentes sobre el exilio de activistas cubanos y la represión en Cuba
¿Por qué Tata Poet decidió exiliarse de Cuba?
Tata Poet decidió exiliarse de Cuba para salvaguardar su vida, después de años de activismo, amenazas, golpizas, represión y persecución política por parte de la Seguridad del Estado cubano. A pesar de su amor por la isla, las condiciones de hostigamiento lo llevaron a tomar esta difícil decisión.
¿Qué tipo de represión enfrentan los activistas en Cuba?
Los activistas en Cuba enfrentan detenciones arbitrarias, vigilancia, amenazas de violencia y actos de repudio. La Seguridad del Estado emplea tácticas de intimidación y represión para silenciar a las voces críticas. Ejemplos recientes incluyen los casos de Yamilka Lafita, Ángel Santiesteban y Camila Acosta, quienes han sido acosados y detenidos por sus actividades opositoras.
¿Cómo afecta el régimen cubano a los derechos de los ciudadanos?
El régimen cubano afecta los derechos de los ciudadanos mediante la violación sistemática de libertades básicas, como la libertad de expresión, reunión y movimiento. La represión política, el control sobre los medios de comunicación y las restricciones a la entrada y salida del país son prácticas comunes que limitan los derechos humanos en la isla.
¿Cuáles son las consecuencias del exilio forzado para los activistas cubanos?
El exilio forzado tiene consecuencias devastadoras para los activistas cubanos, ya que deben abandonar sus hogares, familias y comunidades. Además, enfrentan la incertidumbre y la dificultad de adaptarse a nuevos países mientras continúan su lucha por los derechos humanos desde el extranjero. La separación de sus seres queridos y la imposibilidad de regresar a su país agravan su situación emocional y personal.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.