Cubana habla sobre fiestas y festivos en España y le llueven las reacciones

Una joven cubana en TikTok @beautyjahely (Jenly Jahely Deulofeu) ha generado una intensa polémica tras publicar un video en el que comenta, desde su experiencia como migrante, algunas de las costumbres que más le han sorprendido durante su primer año viviendo en España.

"Llevo un año viviendo en España, soy cubana y ya yo perdí la cuenta de cuántos días festivos, de cuántas fiestas se hacen aquí", dice en el video, que ha acumulado miles de visualizaciones. Entre las celebraciones que menciona están: “la noche de San Isidro, la Virgen del Carmen, la patrona del pueblo, las Fallas, las ferias, la Semana Santa, la romería, la verbena, la noche de San Juan, donde se queman las cosas en la playa”. “Lo estoy leyendo porque es que no me acuerdo, no me voy a acordar de todas esas, entonces por lo menos decirlo bien”, añadió.

Luego contrasta esta experiencia con su país de origen: “En Cuba uno se sabe los días festivos de memoria, no tienes ni que esforzarte mucho: primero de enero, 26 de julio y 10 de octubre, fin”.

Otro punto que abordó fue el uso de pirotecnia: “Los petardos, señores, petardos a las 12, una, dos de la madrugada, ¿en serio? ¿Cuál es la necesidad? Tú te quedas como que: ¿qué está pasando?”. Recordó que la primera noche que pasó en España pensó que ocurría algo grave: “Cinco minutos de petardos... ya se acabó el mundo. ¿Dónde me meto yo ahora mismo?”.

También dijo: “Tú te puedes salir a las nueve de la mañana y pasar por un café y encontraste personas tomándose una cerveza… Aquí hay muchas cosas que realmente son reales. En España dicen mucho ‘tómate una birra’ si estás bien, si estás mal, si tienes problemas en el trabajo, si todo está bien, una birra para festejarlo”.

El video generó una avalancha de reacciones. Algunos usuarios criticaron lo que consideraron una falta de comprensión del contexto cultural español. Comentarios como “No es que haya tantas fiestas, es que no son todas en el mismo lugar” o “¿Qué esperabas, que Europa fuera como Cuba?” se repitieron con distintos tonos. Otros acusaron a la joven de exagerar o de hablar con desconocimiento: “En vez de quejarte, aprende” o “Otra que viene a comparar sin saber”.

No faltaron tampoco mensajes despectivos y xenófobos, entre ellos los clásicos “si no te gusta, vete” o críticas al acento y la forma de hablar de la joven.

Varios usuarios, en cambio, expresaron apoyo o trataron de explicarle con respeto cómo funcionan las festividades regionales en España.

Ante la polémica, @beautyjahely publicó un segundo video para aclarar sus intenciones: “Creo que antes de seguir tratando contenido del que intento desarrollar, es muy importante que toque este tema en específico”. Afirmó que no tiene intención de criticar a España: “Ninguno de mis videos, a futuro, me van a ver criticando la cultura española, simplemente por el hecho de que es maravillosa y con muchas oportunidades que no hay en mi isla”.

“Yo me tengo que adaptar a la de ustedes porque yo soy la que está en su país, y esa parte yo la entiendo”, afirmó. Y reiteró que su objetivo es exponer diferencias culturales: “Aunque hablemos el mismo idioma, la forma de comunicarnos no tiene nada que ver”.

“Muchos cubanos quisieran salir de allí y siquiera tienen la oportunidad de hacerlo”, añadió, al hablar sobre la situación crítica en Cuba, “sin comida, sin agua, sin electricidad, por mencionar algunas de las cosas”.

El testimonio de @beautyjahely se suma a una tendencia cada vez más visible en redes sociales, donde cubanos recién llegados a España documentan sus choques culturales y las reacciones que provocan.

En otro caso reciente, la usuaria @lachabe97 relató su sorpresa por ver calles limpias, comida lista en los supermercados y la costumbre de cerrar por la siesta, lo que también provocó comentarios divididos.

@yo_soykarlita generó debate al mostrar su asombro por el respeto a los semáforos peatonales, lo que fue interpretado por algunos como una crítica política, y por otros como una muestra del contraste entre realidades.

Desde una visión opuesta, @marylu7879 lanzó un mensaje directo a otros migrantes: “El que no avanza aquí no avanza en ninguna parte. El problema no es España, eres tú, que no te adaptas”.

@legmy_ denunció comentarios xenófobos tras compartir su experiencia, y afirmó que su contenido busca mostrar diferencias culturales, no menospreciar a nadie.

Las reacciones que han provocado estos contenidos muestran tanto el interés como la tensión que existe en torno a los procesos de adaptación e integración, especialmente cuando se expresan en plataformas públicas. Para muchos cubanos, compartir estas experiencias se ha convertido en una forma de reflexionar, contrastar realidades y conectar con otros migrantes que viven situaciones similares.

