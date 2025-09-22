ICE detiene en Nueva Orleans a cubano condenado por lavado de dinero

Vídeos relacionados:
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron a Roberto Martínez, un migrante cubano, en New Orleans.
“ICE Nueva Orleans arrestó a, ciudadano cubano. Sus antecedentes penales incluyen una condena por: Lavado de dinero”, informó la agencia en X.
Las detenciones de migrantes cubanos por ICE se suceden casi diariamente como parte de la cruzada antimigrantes que lleva a cabo la Administración Trump.
El sábado se conoció que fueron detenidos en operativos separados dos ciudadanos cubanos que la agencia describe como “delincuentes extranjeros violentos”: uno en San Antonio y otro en Detroit.
Usualmente los migrantes con antecedentes son incluidos en la lista “lo peor de lo peor”, la forma como ICE califica a los arrestados considerados “delincuentes extranjeros violentos”.
La administración Trump ha enviado a inmigrantes que han cometido graves delitos -incluidos cubanos- a terceros países, en medio de denuncias por detenciones arbitrarias y falta de acceso a defensa legal.
Un fallo de la Corte Suprema anuló en junio restricciones judiciales previas y dio luz verde a la Casa Blanca para aplicar la medida de deportación de ciertos inmigrantes a países distintos a los de su origen, incluidos destinos donde corren riesgos de tortura o muerte.
Preguntas frecuentes sobre la detención de migrantes cubanos por ICE
¿Por qué ICE detuvo a Roberto Martínez en Nueva Orleans?
Roberto Martínez fue detenido por ICE debido a una condena por lavado de dinero. Este tipo de arrestos se enmarca en la política de la administración Trump de deportar a inmigrantes con antecedentes criminales.
¿Qué implica estar en la lista "lo peor de lo peor" de ICE?
Estar en la lista "lo peor de lo peor" de ICE significa ser considerado un delincuente extranjero violento. Estos individuos son prioritarios para deportación debido a sus antecedentes criminales graves y son vistos como una amenaza para la seguridad pública.
¿Cómo afecta la política migratoria de la administración Trump a los cubanos en EE.UU.?
La política migratoria de la administración Trump ha intensificado las deportaciones de cubanos con antecedentes penales. Muchos son enviados a terceros países, debido a que el régimen cubano frecuentemente se niega a recibirlos, especialmente si tienen un historial criminal.
¿Qué sucede con los cubanos que no son aceptados de vuelta por su país?
Cuando Cuba se niega a aceptar a ciudadanos cubanos deportados debido a antecedentes penales, EE.UU. los envía a terceros países. Esta práctica ha sido criticada por exponer a los deportados a riesgos adicionales en lugares como Sudán del Sur o Esuatini, sin garantías de seguridad.
