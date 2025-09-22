ICE detiene en Nueva Orleans a cubano condenado por lavado de dinero

Vídeos relacionados:

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron a Roberto Martínez, un migrante cubano, en New Orleans.

“ICE Nueva Orleans arrestó a, ciudadano cubano. Sus antecedentes penales incluyen una condena por: Lavado de dinero”, informó la agencia en X.

Las detenciones de migrantes cubanos por ICE se suceden casi diariamente como parte de la cruzada antimigrantes que lleva a cabo la Administración Trump.

El sábado se conoció que fueron detenidos en operativos separados dos ciudadanos cubanos que la agencia describe como “delincuentes extranjeros violentos”: uno en San Antonio y otro en Detroit.

Usualmente los migrantes con antecedentes son incluidos en la lista “lo peor de lo peor”, la forma como ICE califica a los arrestados considerados “delincuentes extranjeros violentos”.

La administración Trump ha enviado a inmigrantes que han cometido graves delitos -incluidos cubanos- a terceros países, en medio de denuncias por detenciones arbitrarias y falta de acceso a defensa legal.

Un fallo de la Corte Suprema anuló en junio restricciones judiciales previas y dio luz verde a la Casa Blanca para aplicar la medida de deportación de ciertos inmigrantes a países distintos a los de su origen, incluidos destinos donde corren riesgos de tortura o muerte.

