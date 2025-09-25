Trump firma orden ejecutiva sobre el uso de TikTok en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que permitirá a TikTok seguir operando en el país bajo nuevas condiciones que, según la Casa Blanca, garantizan la seguridad nacional.

La información fue difundida por la agencia AP, que precisó que el plan contempla separar las operaciones de la red social en EE.UU. de su matriz china ByteDance y transferir el control mayoritario a un consorcio de inversionistas estadounidenses.

Trump aseguró que el acuerdo cuenta con el visto bueno del presidente chino, Xi Jinping, aunque los detalles completos del trato aún no se conocen.

Según el mandatario, la medida busca asegurar que “toda filosofía y toda política sean tratadas con justicia” en la plataforma, utilizada de manera masiva por adolescentes y jóvenes adultos en el país.

El vicepresidente JD Vance afirmó que el nuevo modelo garantizará que “inversores estadounidenses controlen el algoritmo” que determina qué contenidos consumen los usuarios.

Entre los principales socios se encuentran Oracle y Silver Lake Partners, que controlarán alrededor del 80 % de la nueva empresa, mientras que ByteDance se quedaría con una participación minoritaria de 20 % o menos.

La junta directiva estará dominada por estadounidenses, y el representante chino quedará excluido de los comités de seguridad.

El acuerdo coloca en el centro a figuras con vínculos empresariales y políticos con Trump, como Larry Ellison, cofundador de Oracle, y Rupert Murdoch, magnate de los medios.

También se mencionó al empresario Michael Dell como parte del grupo inversor.

Este peso de aliados cercanos ha despertado interrogantes sobre si habrá interferencias políticas en la gestión editorial de la aplicación.

Organizaciones defensoras de derechos digitales, como la Electronic Frontier Foundation, advirtieron que la cuestión clave no es si la aplicación será “100 % MAGA”, como bromeó Trump, sino cómo se manejarán las críticas hacia el propio presidente y sus aliados dentro de la plataforma.

El algoritmo de TikTok, núcleo de las preocupaciones de Washington, será replicado y reentrenado con datos únicamente estadounidenses, según la administración, para eliminar cualquier riesgo de influencia de Pekín.

Aunque no se han presentado pruebas de manipulación por parte de China, legisladores de ambos partidos impulsaron la separación de ByteDance bajo el argumento de que la tecnología podía ser utilizada con fines propagandísticos.

Trump, que en su primer mandato intentó prohibir la aplicación si no se desvinculaba de China, ha moderado su postura en los últimos años y ha llegado a reconocer que TikTok fue clave para acercarse al voto joven durante la campaña de 2024.

La orden ejecutiva refleja ahora un intento de equilibrar intereses políticos y de seguridad en un contexto de fuerte tensión tecnológica con Pekín.

Analistas señalan que la medida podría redibujar el panorama de las redes sociales en EE.UU.

“El riesgo es que cambios sutiles en la forma en que se alimenta el algoritmo modifiquen la experiencia de los usuarios y terminen erosionando la popularidad de la aplicación”, explicó Jasmine Enberg, especialista de eMarketer.

Mientras tanto, expertos en política internacional consideran que Pekín cedió en este punto porque TikTok dejó de ser un “activo estratégico disruptivo” y se convirtió en una concesión negociable dentro del pulso comercial con Washington.

Según Dimitar Gueorguiev, profesor en la Universidad de Syracuse, China busca priorizar otros campos como la inteligencia artificial, la industria de semiconductores y la manufactura avanzada.

Aunque aún quedan detalles por definir, el nuevo marco legal para TikTok supone un cambio profundo en el control de la red social más popular entre los jóvenes estadounidenses y marca otro capítulo en la batalla tecnológica entre Washington y Pekín.

La orden ejecutiva firmada por Donald Trump para permitir que TikTok continúe operando en Estados Unidos bajo control de capital local cierra una etapa de negociaciones prolongadas y tensas.

El presidente había venido manejando con cautela este tema, tras una serie de extensiones de plazo concedidas a la red social para encontrar una salida aceptable a los ojos de Washington.

Durante semanas, Trump dejó entrever públicamente la posibilidad de un arreglo. Incluso, insinuó que un acuerdo estaba muy cerca, destacando que TikTok podría mantenerse en el país si lograba desligarse de su matriz china, ByteDance, y demostraba un compromiso claro con la seguridad nacional estadounidense.

Poco después, el presidente aprobó una prórroga adicional de tres meses, lo que alimentó las especulaciones sobre una salida negociada.

En paralelo, múltiples actores empresariales y diplomáticos aceleraron gestiones para garantizar que el futuro de la red social no quedara en manos de Pekín.

En declaraciones recientes, Trump destacó que las conversaciones incluyeron la participación de altos funcionarios chinos y que, al final, se alcanzó un consenso que "beneficia a todas las partes".

La atención se centró en el control del algoritmo y el manejo de los datos, dos puntos clave para las autoridades estadounidenses, que buscaban evitar cualquier posible influencia extranjera sobre el contenido que consumen millones de jóvenes en EE. UU.

