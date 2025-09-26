La insólita razón por la que un cubano con historial de violencia machista en España se ha librado de la justicia

Pulsera electrónica que debe controlar a hombres acusado de violencia de género en España (Imagen de referencia)

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un ciudadano cubano de 37 años, acusado de quebrantar una orden de alejamiento, al considerar que fallos catastróficos en el sistema de control telemático impidieron determinar con certeza su culpabilidad.

La sentencia, emitida por la Sección 26 el 18 de junio, no sólo ha liberado de responsabilidad penal al imputado, sino que saca a la luz un episodio especialmente grave en la gestión tecnológica de la protección a víctimas de violencia de género en España.

Un historial inquietante de alertas y fallos

El caso se remonta a los meses de septiembre a noviembre de 2022, cuando el agresor -que ya tenía impuesta una medida de alejamiento- fue objeto de un seguimiento a través de una pulsera electrónica gestionada por el centro Cometa.

Los registros técnicos mostraban hasta seis separaciones del dispositivo en un solo día, además de múltiples pérdidas de batería y accesos a zonas prohibidas, según reveló el medio español Ok Diario.

Sin embargo, debido a una migración fallida de datos entre empresas proveedoras del sistema, todo el expediente desapareció.

El representante del centro Cometa admitió en el juicio que no podía aportar información técnica sobre el funcionamiento de la pulsera, el protocolo seguido ante las incidencias ni la comunicación con el acusado, dado que toda la documentación relevante se había perdido.

Este vacío informativo impidió probar si el procesado fue advertido de los fallos, o si actuó deliberadamente al desprenderse del dispositivo.

Una absolución sustentada en el colapso informático

Los magistrados Eduardo Jiménez-Clavería Iglesias, Leandro Martínez Puertas y María Cruz Álvaro López confirmaron de forma unánime que la imposibilidad de verificar la intencionalidad de las múltiples incidencias impedía mantener la acusación.

La sentencia enfatiza que, ante la ausencia de datos sobre el comportamiento del acusado, no puede establecerse con certeza el “elemento subjetivo” requerido para condenarlo por quebrantamiento de medida cautelar.

El tribunal también consideró que las "entradas en la zona de exclusión" detectadas no podían contextualizarse, y que la sustitución del dispositivo por fallos reiterados el 23 de febrero de 2023 era una prueba adicional de que los errores técnicos fueron persistentes y no atribuibles directamente al acusado.

A pesar de que la víctima recibió numerosas alertas y llamadas del centro Cometa, el tribunal comprobó que el agresor no llegó a contactar con ella ni a violar físicamente la distancia de seguridad, lo cual reforzó la tesis de que las alarmas pudieron haber sido falsas.

La víctima apeló, pero sin éxito

La denunciante recurrió la sentencia de primera instancia solicitando una condena por quebrantamiento continuado, pero la Audiencia Provincial desestimó el recurso en su totalidad.

El fallo añade que no es posible responsabilizar penalmente al acusado -cuya identidad no ha trascendido- sin pruebas sólidas que acrediten su intención de violar la orden judicial.

Las costas procesales fueron impuestas de oficio, reflejando que el recurso carecía de base jurídica frente al colapso del sistema.

Un caso paradigmático de una crisis nacional

Este fallo se inscribe en un contexto de grave polémica en España sobre la fiabilidad del sistema de pulseras electrónicas para proteger a mujeres víctimas de violencia machista.

Según reconoció la propia Fiscalía General del Estado en su memoria anual, la migración de datos por un cambio de proveedor entre junio y noviembre de 2024 provocó fallos generalizados que derivaron en un “incremento de estados de alerta en víctimas”, sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias, como la ahora confirmada.

A pesar de las afirmaciones del Gobierno de que “las mujeres estuvieron protegidas en todo momento”, lo cierto es que los informes judiciales, como en este caso, demuestran que el sistema falló.

En recientes declaraciones, la ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, ha llegado incluso a cuestionar la existencia de tales sentencias: “Es muy probable que no existan”, declaró, aunque medios como OKDiario ya han sacado a la luz al menos dos fallos absolutorios vinculados directamente a estos problemas técnicos.

La reacción política y la grieta institucional

La oposición no ha tardado en reaccionar con dureza.

Alicia García, portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, ha calificado el caso como “una negligencia criminal”, y ha exigido responsabilidades políticas.

“Las víctimas no mienten. La justicia no miente. Quien miente es la ministra”, afirmó, en alusión a las reiteradas declaraciones del Ejecutivo minimizando el alcance del problema.

Mientras tanto, desde Igualdad se insiste en que las pulseras están bajo control de la Policía, y que “la tecnología no es infalible, pero funciona”.

Sin embargo, el propio Gobierno admite que durante cinco meses hubo incidencias, aunque asegura que estas ya han sido “subsanadas”.

Conclusión: Cuando el sistema falla, también falla la justicia

El caso del agresor cubano absuelto no sólo pone en tela de juicio la capacidad del sistema telemático español para proteger eficazmente a las víctimas, sino que también evidencia un vacío legal y técnico que podría estar beneficiando a los agresores.

En un sistema donde la condena penal depende de datos electrónicos que pueden borrarse o perderse, la impunidad se vuelve una consecuencia técnica, no jurídica.

Esta sentencia marca un antes y un después en la discusión pública sobre la fiabilidad de los medios tecnológicos en la lucha contra la violencia de género. Cuando los datos desaparecen, la justicia tropieza, y las víctimas quedan aún más vulnerables, desamparadas por un sistema que se supone debe protegerlas.

