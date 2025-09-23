Tribunal de La Habana condena a 15 años de cárcel a cubano acusado de tráfico de drogas

Vídeos relacionados:

El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó este lunes a 15 años de cárcel a un ciudadano cubano acusado de traficar cocaína y cannabinoides sintéticos.

La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del tribunal habanero, en función de lo penal, dictó la sentencia contra el imputado José Alberto Ducá Valón, a quien halló culpable del delito de tráfico de drogas, “previsto y sancionado en el Código Penal bajo la denominación de ‘Delitos relacionados con las drogas ilícitas o sustancias de efectos similares’”.

Según una nota informativa del Tribunal Provincial de La Habana, las pruebas presentadas en el juicio oral realizado demostraron que, desde agosto de 2024, el acusado se dedicaba a trasladar “droga de los tipos cocaína y cannabinoide sintético en forma de envoltorios” desde Santiago de Cuba hasta la capital cubana, donde la comercializaba.

Ducá Valón vendía la cocaína a 14,000 pesos cada gramo y el cannabinoide sintético a razón de 4,000 pesos el gramo, precisó el comunicado oficial.

El 12 de septiembre de 2024, cuando pretendía viajar a la provincia de Santiago de Cuba, fue arrestado por efectivos del Órgano de Enfrentamiento Antidrogas. Al momento de su detención, se le incautaron cinco envoltorios con peso neto de 3.38 gramos de cannabinoide sintético y una pesa digital de marihuana.

La nota del Tribunal Provincial aseguró que “durante la investigación y el desarrollo del juicio oral, el acusado contó con las garantías establecidas en la legislación procesal penal, ejerció su derecho a la defensa y fue representado por un abogado de oficio al no haber designado uno de su elección”.

Además de la condena a prisión, a Ducá Valón le impusieron las sanciones accesorias de prohibición de salida del territorio nacional y el decomiso de “bienes objetos del delito”, entre otras.

Este juicio se inscribe en la cruzada del régimen cubano enfocada a frenar la creciente escalada delictiva en el país, incluida el alza del tráfico de drogas, sobre todo de los cannabinoides sintéticos conocidos popularmente como “químico” o “papelillo”, que se ha disparado hasta niveles sin precedentes en los últimos años.

Pese a que el gobierno ha endurecido las sanciones penales e impuesto penas ejemplarizantes contra los traficantes de estupefacientes, tanto el expendio como el consumo continúan creciendo, evidenciando que la estrategia gubernamental resulta insuficiente.

El Tribunal Supremo Popular de Cuba lanzó en agosto una seria advertencia sobre el incremento de la venta y consumo de drogas sintéticas en el país, especialmente en La Habana, y aprobó un dictamen con medidas punitivas más severas contra quienes tengan en su poder o distribuyan estas sustancias altamente nocivas.

El Ministerio del Interior (Minint) reveló la semana anterior que los operativos antidrogas han llevado al arresto de más de 1,500 personas, muchas de las cuales están en prisión preventiva.

Las autoridades informaron que también se incautaron 81 kg de narcóticos, 11,000 plantas, 23,000 semillas, cinco armas de fuego y bienes de traficantes, y fueron desarticuladas cinco redes delictivas que operaban desde el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana.

