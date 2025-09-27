Régimen cubano pide crear un "nuevo orden internacional" ante un auditorio casi vacío en la ONU

Vídeos relacionados:

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla intervino este sábado en la Asamblea General de la ONU para denunciar -ante un auditorio casi vacío- lo que calificó como una "escalada militar injustificada" por parte de Estados Unidos en el mar Caribe, y que dicha presencia representa una "amenaza de guerra" en la región.

Rodríguez señaló que el despliegue naval y aéreo estadounidense, que incluye misiles balísticos de prueba y submarinos nucleares, estaría utilizando como pretexto la lucha contra el narcotráfico, argumento que el canciller cubano desestimó como una "leyenda en la que nadie en esta sala cree", citó el portal oficialista Cubadebate.

“En el mar Caribe se cierne hoy la amenaza de la guerra con un despliegue de carácter ofensivo absolutamente injustificado. EE.UU. esgrime el pretexto de combate al crimen y al tráfico de narcóticos”, declaró el jefe de la diplomacia cubana.

La intervención del canciller se dio en un contexto de escasa atención diplomática, con un auditorio semivacío en el salón principal de Naciones Unidas, lo que contrasta con discursos anteriores de mandatarios de mayor peso geopolítico.

Rodríguez aprovechó la tribuna para reiterar su respaldo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y condenar las sanciones impuestas por Washington contra Caracas.

“Reafirmamos nuestro total apoyo al Gobierno bolivariano y chavista de esa hermana nación latinoamericana y caribeña”, afirmó.

También acusó a Estados Unidos de generar una coyuntura peligrosa con la intercepción de embarcaciones y la supuesta violación del derecho internacional.

“Repudiamos la doctrina Monroe y todo intento de militarización, intervención o dominación imperialista en América Latina y el Caribe”, agregó.

Finalmente, Rodríguez Parrilla llamó a construir un “nuevo orden internacional” basado en el respeto a la soberanía y la equidad entre los Estados, aunque su mensaje tuvo escasa repercusión internacional.