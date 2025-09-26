Robó en una casa de Mayabeque y lo condenaron a diez años de cárcel

El Tribunal Provincial Popular de Mayabeque condenó a 10 años de cárcel a un hombre por el delito de robo con violencia e intimidación, luego de irrumpir en una vivienda en el municipio de Güines, donde amenazó a un padre y su hijo con un machete.

Entre las sanciones accesorias se incluyeron la privación de derechos públicos, el comiso del machete empleado y la prohibición de salir del país hasta cumplir la condena principal.

La vista oral y pública tuvo un carácter ejemplarizante, reportó el telecentro Telemayabeque.

Los hechos ocurrieron en un patio familiar de Catalina de Güines, donde el acusado invadió la propiedad con intención de robar y, al ser descubierto por los habitantes de la vivienda, los amenazó con un machete, poniendo en riesgo la integridad de un padre y su hijo.

La comunidad se vio conmocionada por la violencia y la intimidación, especialmente por ocurrir en horas de la madrugada.

Según la fuente, el juicio respetó los derechos y garantías procesales, y tanto la fiscalía como el acusado podrán interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular.

Esta vista se enmarca dentro del IV Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las ilegalidades, organizado en el país bajo el programa Cuba Segura.

El gobernante Miguel Díaz-Canel llamó a reforzar la “tranquilidad ciudadana” y el “orden interior” en el inicio del IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, que se desarrolla en todo el país.

En este sentido, autoridades efectuaron operativos contra vendedores en la calle 13, la calle 8 y alrededores de Las Baleares, en Holguín, donde se desplegaron agentes y funcionarios para aplicar multas y decomisos a vendedores informales.

Paralelamente, el régimen endureció su respuesta a las recientes protestas con arrestos masivos y condenas severas.

En Gibara, provincia de Holguín, al menos 27 personas fueron detenidas tras manifestaciones ciudadanas, mientras que en Bayamo, 15 manifestantes que participaron en las protestas del 17 de marzo de 2024 fueron condenados a penas de entre tres y nueve años de prisión.

Fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) devolvieron la semana pasada los bienes robados a la bodega El Cliente, ubicada cerca del hospital pediátrico provincial de Matanzas.

La ciudadanía cubana ha expresado su creciente preocupación por el aumento de la delincuencia en diversas zonas del país, en especial robos con violencia, asaltos y hurtos a plena luz del día.

Este tipo de episodios aviva el debate sobre la seguridad ciudadana en Cuba, donde muchos ciudadanos expresan sentirse cada vez más vulnerables ante la impunidad de los delincuentes, y en un contexto marcado por el malestar popular, apagones y protestas en diversas provincias.

