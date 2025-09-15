Díaz-Canel denuncia interceptación de barco venezolano por EE.UU. y Lis Cuesta explota: “¡Respeten al pueblo de Venezuela, carajo!”

Cuba cierra filas con Venezuela en un escenario de escalada bélica en el Caribe.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel condenó este domingo lo que calificó como un “asalto ilegal” de militares estadounidenses contra un barco pesquero venezolano en aguas del Caribe, un episodio que ha desatado una ola de reacciones en La Habana y Caracas en medio de la creciente tensión en la región.

“Condenamos asalto a barco pesquero venezolano por militares estadounidense en Zona Económica Exclusiva de Venezuela, acto ilegal, contrario al Derecho Internacional, y una cobarde y peligrosa provocación”, escribió Díaz-Canel en su cuenta de X, donde insistió en que “América Latina y el Caribe es Zona de Paz”.

La reacción más explosiva vino de su esposa y “no primera dama”, Lis Cuesta, quien acompañó el mensaje con un tono visceral y directo: “América Latina es zona de paz. ¡Respeten al pueblo de Venezuela, carajo!”.

Sin embargo, la expresión, cargada de ira, sorprendió por parecer más un registro cercano al desahogo personal que al discurso oficial.

Cuba cierra filas con Caracas

El canciller Bruno Rodríguez se había pronunciado en el mismo sentido, denunciando el incidente como una “manifiesta violación del Derecho Internacional” y una “peligrosa provocación que amenaza la paz de América Latina y el Caribe”.

Según reportes de Euronews, el barco pesquero venezolano Carmen Rosa, con nueve tripulantes, fue interceptado y retenido durante ocho horas por el destructor estadounidense USS Jason Dunham.

El gobierno de Nicolás Maduro denunció que 18 efectivos armados ocuparon la embarcación frente a la isla La Blanquilla, en lo que calificó como un ataque contra “nueve humildes pescadores”.

El canciller venezolano Yván Gil advirtió que se trató de un intento de justificar “una escalada bélica” en el Caribe, mientras la cancillería de Caracas tildó la acción como “una provocación directa” en el marco de las operaciones de Washington contra el narcotráfico.

Escalada militar en el Caribe

El incidente ocurre en paralelo al despliegue de cinco cazas F-35 estadounidenses en Puerto Rico, movimiento que generó protestas en la isla contra la creciente militarización. En respuesta, Maduro ordenó maniobras en 312 cuarteles y unidades del país, con miles de milicianos movilizados bajo el llamado Plan Independencia 200.

La crisis se enmarca en una escalada que comenzó la semana pasada, cuando otra operación militar de EE.UU. contra una embarcación venezolana acusada de narcotráfico dejó 11 muertos cerca de Trinidad y Tobago.

Poco después, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, visitó el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima y aseguró que las operaciones en el Caribe “no son un entrenamiento”, mientras aviones venezolanos sobrevolaban el USS Jason Dunham. El Pentágono calificó ese episodio como “jugar con fuego”.

Incluso, este domingo, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció vuelos de inteligencia de aviones espías estadounidenses sobre el espacio aéreo de su país.

Según dijo, estas operaciones se han triplicado en agosto, pasando a horarios nocturnos y de madrugada, con aeronaves RC-135 capaces de recopilar información en tiempo real y aviones E-3 Sentry AWACS sobre el Caribe.

Padrino advirtió que estas maniobras forman parte de un plan de Washington para “sembrar una guerra en el Caribe, una guerra que no queremos los venezolanos ni los pueblos del Caribe”.