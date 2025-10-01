CNN acorrala a Bruno Rodríguez: Evita decir si Cuba defendería militarmente a Venezuela

Vídeos relacionados:

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró en una entrevista con CNN que La Habana respalda de forma “total y completa” al Gobierno de Venezuela ante lo que calificó como una “amenaza directa” de Estados Unidos contra la estabilidad regional.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia cubana evitó responder si ese apoyo podría llegar a incluir una intervención militar en caso de un ataque estadounidense.

“Cuba apoya de manera total y completa al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, declaró Rodríguez durante la entrevista concedida en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La pregunta clave sobre si La Habana acudiría en defensa de Caracas en caso de una invasión militar fue esquivada por el funcionario.

“Es un caso hipotético. Cuando usted me informe que ha ocurrido una intervención militar estadounidense, yo le contaré”, respondió.

Tensión en el Caribe

Las declaraciones de Rodríguez se producen en medio del despliegue de buques de guerra, submarinos nucleares, cazas F-35 y más de 7,000 efectivos estadounidenses en el mar Caribe, en la mayor operación militar de este tipo desde los años ochenta.

Washington afirma que la movilización busca combatir el narcotráfico, pero Caracas denuncia que se trata de una amenaza a su soberanía.

El presidente Donald Trump ha anunciado que su administración pasó a una “nueva fase” de operaciones: tras los ataques letales contra embarcaciones en aguas del Caribe -que dejaron más de una docena de muertos sin pruebas concluyentes de vínculos con el narcotráfico- ahora el foco estaría en rutas terrestres.

“Teníamos muchas drogas entrando por agua (...). Atacamos varios barcos, y desde que hicimos eso, no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por vía marítima, porque fue letal. Y ahora vamos a mirar a los cárteles. Vamos a observar muy seriamente a los cárteles que vienen por tierra”, declaró.

Según fuentes citadas por NBC News, el Pentágono evalúa ataques con drones contra líderes criminales y laboratorios dentro de Venezuela, aunque la autorización final no ha sido emitida.

En respuesta, Nicolás Maduro decretó un “estado de conmoción exterior”, que le otorga facultades extraordinarias para movilizar a las Fuerzas Armadas y controlar sectores estratégicos.

Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, afirmó que la medida busca preparar al país frente a una eventual “agresión” de Estados Unidos.

Relación bilateral y diálogo condicionado

Rodríguez acusó a EE.UU. de intentar “reeditar la política de cañoneras” y reimplantar la “doctrina Monroe con el imperio de las armas”.

Según el canciller, la movilización militar estadounidense constituye “una amenaza directa a la paz, estabilidad y seguridad regionales”.

El canciller subrayó que Cuba mantiene la disposición a un diálogo con Estados Unidos, incluso bajo el Gobierno de Trump, pero “sin precondiciones”.

Según dijo, ese diálogo debería estar basado en el derecho internacional, la independencia y la soberanía de cada país.

En los últimos años, las relaciones bilaterales han empeorado. Washington incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, reforzó el embargo económico y reinstauró restricciones al turismo estadounidense.

Marco Rubio, secretario de Estado, ha afirmado que no tiene “nada que dialogar” con La Habana y acusó al gobierno cubano de fomentar la crisis migratoria regional.

Cuba toma distancia del conflicto bélico

Días atrás, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío aclaró en Nueva York que La Habana brindará “pleno apoyo político” a Maduro, pero sin implicación militar.

“Cuba no irá a la guerra con Estados Unidos”, subrayó.

Advirtió que un ataque estadounidense contra Venezuela sería “una amenaza para toda la región”.

También denunció que Washington busca “desconectar a Cuba de la economía mundial”, lo que agrava la crisis interna de la Isla, marcada por apagones, escasez y precariedad en servicios básicos.

Escalada de riesgos

El debate sobre una posible intervención dentro del territorio venezolano mantiene en vilo a la región.

Analistas advierten que un ataque podría reforzar la narrativa chavista de “defensa de la soberanía” y abrir un escenario de represión interna más severa.

Mientras tanto, Trump insiste en que usará “todos los elementos del poder estadounidense” para frenar el narcotráfico.

Fuentes consultadas por NBC aseguran que operaciones militares en suelo venezolano podrían ocurrir en cuestión de semanas, aunque la decisión final aún no se ha tomado.

En este contexto, Cuba se coloca en un punto intermedio: apoya diplomáticamente a su principal aliado regional, pero rehúsa comprometerse en un enfrentamiento bélico con su adversario histórico.

