Cubana arremete contra Díaz-Canel: "Estamos peor que Palestina"

La activista cubana Mireya Jiménez, residente en La Media Legua, en el municipio espirituano de Trinidad, publicó un video en redes sociales donde carga duramente contra Miguel Díaz-Canel, al que acusa de ignorar las penurias del pueblo cubano mientras muestra solidaridad con Palestina.

“Mira, yo soy cubana, no quieras que yo te suba un video como tengo mi casa ahora mismo. Pero mira cómo corre el agua por las calles de Cuba, mira. Pero nosotros los cubanos no tenemos agua, yo no tengo agua en mi casa”, dijo.

“No pido agua, y ojo, que a nadie se le ocurra porque yo no estoy pidiendo agua”, advirtió, dejando claro que su protesta no era una súplica, sino una denuncia. “¿Cómo tú te vas a estar metiendo a defender a los palestinos, que son unos descarados también, y no miras cómo está tu pueblo? So perro”, añadió.

En su intervención, la activista denunció las condiciones de vida en la isla: “Mira, lo que tienen que hacer es irse. Déjennos a nosotros los cubanos, y nosotros no queremos ni un peso de todo lo que se han robado. Váyanse con todos los millones, cómprense una isla, cómprense una isla”.

Jiménez también se refirió al reciente caso del hallazgo de un feto en Trinidad: “La muchacha esa que botó el feto aquí en Trinidad lo hizo ¿sabes por qué? Porque tienen loca a la gente. Por eso yo puse que no la juzgo, no la condeno, porque las madres se vuelven locas porque no tienen nada que darle a los niños”.

Reprochó el abandono institucional, la represión y la miseria acumulada: “Y todavía tú defendiendo a los palestinos... los niños cubanos están peores que los palestinos. Palestina tiene una guerra que la han armado contra Israel, Irán, todos ellos. No defiendas lo indefendible”.

“Entonces después nosotros somos malos... No, malo eres tú, malos son los Castro, malos son ustedes. Mira, abajo el comunismo, no voy a seguir diciendo más nada, ya tengo la presión alta y me siento mal. So perro, me rompieron hasta mi televisor. Esto es Trinidad. Mira cómo están las calles, mira. Yo no hablo bobería, yo digo la verdad y la demuestro”, concluyó.

La activista exigió además “libertad para todos los presos”, denunció abusos del régimen y reclamó sanciones para quienes considera cómplices. “Igual que los reguetoneros esos, depórtenlos para Cuba, depórtenlos a los dos. Se acabó. Preso todo el mundo, métanlos presos. Abajo el comunismo, abajo la dictadura, abajo los Castro, abajo tú Canel también”.

Horas después, Jiménez publicó un segundo video respondiendo a quienes la criticaron por sus palabras sobre el feto encontrado. “Yo no soy Dios, yo no soy fiscal, yo no soy juez (…) el medio que tiene Cuba volviendo locas a las madres es lo que hace estas cosas”.

Responsabilizó directamente al régimen: “Eso quien lo trae es la dictadura asesina (…) los Castro son asesinos, Canel es un asesino”, y pidió la libertad de la presa política Lisandra Góngora: “Lejos de ser una asesina, es una mujer que lucha por la libertad de su pueblo, por todos los niños cubanos. Libertad, coño, patria vida y libertad, abajo los hijueputas Castro, abajo tú Canel”.

Mireya Jiménez ha sido una voz constante de denuncia desde Trinidad. En abril de 2023 denunció un robo en su casa, que calificó como un acto de represalia: “Esto fue mandado (…) se llevaron el televisor y el DVD (…) solamente se llevaron lo que ellos pensaron que me iban a molestar más”.

En agosto del mismo año, fue sometida a una cirugía por cáncer de mama. Desde entonces, ha continuado publicando videos críticos contra el régimen y la situación del país.

Sus declaraciones coinciden con recientes actos públicos de Díaz-Canel celebrando la “amistad de hierro” con China y felicitando a presidentes de otros países, mientras evita referirse a la crisis nacional. Tres personas murieron por derrumbes en Santiago de Cuba y La Habana, sin que el mandatario haya hecho mención alguna a las víctimas.

