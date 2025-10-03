Raúl Castro no asiste a la presentación de sus Obras escogidas en La Habana

Vídeos relacionados:

El régimen cubano presentó este viernes en el Memorial José Martí, en La Habana, una colección de nueve tomos de las Obras escogidas de Raúl Castro Ruz, sin la presencia del propio general de Ejército, hecho que ha vuelto a alimentar rumores sobre su estado de salud.

En el acto participaron el gobernante Miguel Díaz-Canel y altos dirigentes del Partido Comunista, quienes calificaron la publicación como una “obra extraordinaria” que incluye numerosos documentos inéditos del exmandatario.

Sin embargo, Raúl Castro, de 94 años, no asistió a la ceremonia, pese a tratarse de un evento que exalta su figura política.

La Presidencia de Cuba destacó en redes sociales que la colección “contiene muchos y valiosos documentos, varios de ellos inéditos, del líder de la Revolución cubana”, mientras voceros oficialistas como Enrique Villuendas celebraron en X el lanzamiento, asegurando que se trata de una “fuente inagotable de enseñanzas”.

La ausencia del exdirigente ocurre pocos días después de que el aparato propagandístico lanzara la campaña digital “Raúl es Raúl”, diseñada para contrarrestar rumores sobre su presunta muerte, difundidos en redes sociales desde finales de septiembre.

Ministerios, medios estatales y cuentas vinculadas al aparato de seguridad reprodujeron carteles y consignas que mostraban al general como un líder “firme, presente y en combate”.

Lo más leído hoy:

La presentación de las Obras escogidas refuerza esa estrategia simbólica, al tiempo que busca proyectar la imagen de continuidad histórica y política.

Por otra parte, el hermetismo oficial sobre la salud de los dirigentes históricos del régimen, sumado a la importancia simbólica de la figura de Raúl Castro como último representante de la generación fundadora, explica la rápida propagación de rumores en la isla.

Para muchos cubanos, su muerte marcaría un punto de inflexión político y social, en medio de la necesidad del régimen de reafirmar su figura mediante campañas propagandísticas que intentan mostrarlo “en pie y presente”.

Preguntas frecuentes sobre la ausencia de Raúl Castro en la presentación de sus Obras escogidas