Trump ahora respalda a Zelenski y destaca su valentía durante encuentro en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este martes al respaldar públicamente al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski y asegurar que Ucrania, con apoyo de la Unión Europea, “puede ganar la guerra a Rusia y recuperar su país en su forma original”.

El republicano hizo estas declaraciones en Truth Social tras reunirse en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, con Zelenski y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Él es un hombre valiente y está luchando con todas sus fuerzas, veremos cómo resulta todo esto. (...) Y nosotros, eh... tenemos un gran respeto por la lucha que está dando Ucrania. Lo está haciendo bastante increíble, en realidad”, subrayó.

Agregó que “Ucrania tiene un gran espíritu y cada vez mejor podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe”, afirmó Trump.

El presidente estadounidense añadió que, con “tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN”, es viable restaurar las fronteras previas a la invasión rusa.

Aunque dijo desear “lo mejor a ambos países”, aclaró que Estados Unidos seguirá suministrando armas a la OTAN “para que esta haga lo que quiera con ellas”.

Trump justificó su cambio de postura en la situación militar y económica de Moscú.

“Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana. Es un tigre de papel”, señaló.

Además, advirtió que los ciudadanos de Moscú y otras grandes ciudades terminarán por resentir la guerra en su vida cotidiana, “incluyendo largas filas para conseguir gasolina”.

En respuesta, Zelenski agradeció públicamente el giro de Trump durante una entrevista con Fox News.

“Creo que entiende que no podemos simplemente intercambiar territorios. No es justo. No es la realidad. Que Dios lo bendiga”, dijo el líder ucraniano, quien además reveló que mantiene comunicación constante con Trump y sugirió que el cambio se debe a que Putin “le ha mentido en repetidas ocasiones”.

El presidente ucraniano también aprovechó su presencia en la ONU para pedir a Estados Unidos y China que usen su influencia sobre Rusia para forzar un alto el fuego.

“Sin China, la Rusia de Putin no es nada”, afirmó Zelenski ante el Consejo de Seguridad, criticando a Pekín por “mantenerse distante y en silencio en lugar de buscar la paz”.

La Unión Europea celebró de inmediato las palabras de Trump. La alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, consideró que el respaldo del presidente estadounidense es “muy positivo” y subrayó que la prioridad ahora es “ejercer más presión sobre Rusia” y asegurar que Ucrania gane la guerra. “Es muy bueno que ahora tengamos el mismo entendimiento”, afirmó.

