Cubana recomienda esta ciudad de EE.UU. por sus bajas rentas: Esto paga por una casa de tres cuartos

Una cubana residente en Michigan compartió a través de TikTok detalles sobre el costo de la renta en la ciudad de Flint, así como su experiencia viviendo en Estados Unidos con sus hijos.

“Bueno, voy a hacer este video porque muchas personas me preguntan si es bueno vivir aquí. Cada cual tiene su punto de vista, pero para mí Michigan ha sido una ciudad que me abrió las puertas totalmente”, comenzó diciendo la joven, identificada en la red social como @la.bebe0780.

La cubana explicó que el principal reto de vivir en ese estado es el clima: “Aquí hace frío, el invierno dura como seis meses y no es como el que estamos acostumbrados los cubanos. Es un invierno fuerte y hay que estar preparado”.

Respecto a la renta, aseguró que en Flint los precios son más asequibles en comparación con otras zonas de Michigan: “Yo vivo en una casa con tres cuartos y pago 900 dólares de renta. También puedes encontrar viviendas por 800”.

Sobre la percepción de inseguridad en la ciudad, aclaró que todo depende del área donde se viva: “He visto comentarios de que Flint es un barrio con mucho ambiente, pero yo llevo más de un año aquí y no he tenido problemas. Mis niños van a la escuela y todo marcha bien”.

La mujer reconoció que Flint no es una ciudad bonita, pero sí le ha permitido ahorrar dinero y llevar una vida tranquila con sus hijos: “No es una ciudad linda ni bella, pero es tranquila y a mí me va de maravilla”.

Finalmente, aconsejó a quienes piensen mudarse a Michigan que investiguen bien la zona en la que planean vivir y se preparen para enfrentar el invierno. “Michigan no te hace millonario, pero sí te permite ahorrar un poco más porque las cosas son más baratas”, concluyó.

