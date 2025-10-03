“Sufran con lo que yo tengo”: Cubana responde a críticas mostrando sus logros en EE.UU.

Una cubana radicada en Estados Unidos utilizó su cuenta de TikTok para enviar un mensaje contundente a quienes, según afirma, intentan “meter cizaña” en su vida familiar.

En el video, que acumula miles de reproducciones en la plataforma, la joven muestra su casa y sus dos automóviles como prueba de lo que ha conseguido en apenas dos años en el país. “No es un carro, son dos; el otro está en la yarda porque mi esposo está trabajando”, dijo visiblemente alterada.

La tiktoker aseguró que tanto ella como su pareja pasaron momentos muy difíciles tras emigrar, al punto de tener que vivir durante 15 días dentro de un carro con su hija recién nacida.

“Gracias a Dios, al esfuerzo de mi marido y al apoyo de mi cuñado hemos logrado lo que hoy tenemos: dos carros y una casa completa para nosotros”, expresó.

La cubana criticó con dureza a quienes, según sus palabras, “quieren destruir una familia unida” y envió un mensaje a sus detractores: “Si llevas 20 años aquí y no has logrado nada, no vengas a querer meter cizaña donde no vas a poder”.

Al final del video, la joven prometió seguir compartiendo contenido para mostrar cómo disfruta junto a su familia y reiteró que nadie podrá separar lo que han construido.

