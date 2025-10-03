“Sufran con lo que yo tengo”: Cubana responde a críticas mostrando sus logros en EE.UU.

Una cubana radicada en Estados Unidos utilizó su cuenta de TikTok para enviar un mensaje contundente a quienes, según afirma, intentan “meter cizaña” en su vida familiar.
En el video, que acumula miles de reproducciones en la plataforma, la joven muestra su casa y sus dos automóviles como prueba de lo que ha conseguido en apenas dos años en el país. “No es un carro, son dos; el otro está en la yarda porque mi esposo está trabajando”, dijo visiblemente alterada.
La tiktoker aseguró que tanto ella como su pareja pasaron momentos muy difíciles tras emigrar, al punto de tener que vivir durante 15 días dentro de un carro con su hija recién nacida.
“Gracias a Dios, al esfuerzo de mi marido y al apoyo de mi cuñado hemos logrado lo que hoy tenemos: dos carros y una casa completa para nosotros”, expresó.
La cubana criticó con dureza a quienes, según sus palabras, “quieren destruir una familia unida” y envió un mensaje a sus detractores: “Si llevas 20 años aquí y no has logrado nada, no vengas a querer meter cizaña donde no vas a poder”.
Al final del video, la joven prometió seguir compartiendo contenido para mostrar cómo disfruta junto a su familia y reiteró que nadie podrá separar lo que han construido.
Preguntas frecuentes sobre el éxito de los cubanos en Estados Unidos y sus vínculos con Cuba
¿Cómo ha logrado una cubana en EE.UU. adquirir una casa y dos automóviles en tan solo dos años?
La cubana atribuye su éxito al esfuerzo de su esposo, el apoyo de su cuñado y su propia determinación. Después de enfrentar momentos difíciles, como vivir en un coche con su hija recién nacida, han conseguido una casa y dos automóviles, lo que evidencia su progreso en Estados Unidos.
¿Por qué algunos cubanos critican a otros que invierten en Cuba desde el extranjero?
Las críticas suelen surgir por la percepción de que invertir en Cuba es arriesgado debido al régimen político y las inestabilidades económicas. Sin embargo, para muchos emigrantes, invertir en Cuba representa mantener un vínculo emocional y cultural con su país de origen.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos en el exilio al intentar construir un futuro en Estados Unidos?
Los cubanos en el exilio a menudo enfrentan desafíos financieros, legales y emocionales. A pesar de estos obstáculos, muchos logran establecerse y prosperar gracias a su perseverancia y apoyo comunitario, como lo demuestran las historias de éxito compartidas en redes sociales.
¿Cómo responden los cubanos en EE.UU. a las críticas sobre su éxito y decisiones de inversión?
Muchos cubanos en EE.UU. defienden su derecho a compartir sus logros y decisiones de inversión. Responden a las críticas destacando el esfuerzo y sacrificio detrás de sus logros, y subrayan que sus decisiones, ya sea invertir en Cuba o en Estados Unidos, reflejan sus valores personales y sus vínculos con su tierra natal.
