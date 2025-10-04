Díaz-Canel compara a Cuba con China y justifica el control del Partido en acto con Raúl Castro

Vídeos relacionados:

El gobernante Miguel Díaz-Canel defendió este viernes el sistema de partido único en Cuba y lo comparó con los modelos de China y Vietnam, durante un acto oficial celebrado en La Habana por el aniversario 60 del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

En la ceremonia estuvo presente el general de ejército Raúl Castro, en una de sus escasas apariciones públicas de los últimos meses, en los que hubo rumores de que había muerto.

“La prosperidad de la China moderna no es magia ni fruto de la imaginación. Es el triunfo del ideal socialista, ajustado a las características chinas, pero siempre bajo la guía del Partido Comunista”, afirmó Díaz-Canel en su discurso, pronunciado en la Sala Universal de las FAR, informó el diario oficialista Granma.

Aseguró que el progreso chino demuestra que el modelo de partido único es “central para garantizar la estabilidad y la soberanía nacional”.

El mandatario cubano sostuvo que las seis décadas de resistencia frente al embargo estadounidense “no pueden explicarse sin la existencia del Partido único que nació de la unidad de las fuerzas políticas que hicieron la Revolución”.

En su discurso, equiparó la experiencia cubana con la de los regímenes comunistas asiáticos, al destacar que “la experiencia china y también la vietnamita desmienten las teorías de los adversarios y confirman la centralidad del principio de Partido único”.

El acto, transmitido por la televisión estatal, reunió a los principales dirigentes del gobierno, el Partido y las Fuerzas Armadas.

Raúl Castro fue ubicado en la primera fila y recibió varios saludos de pie del auditorio. Su presencia se produjo después de semanas de rumores sobre su estado de salud y tras no asistir a la reciente presentación de sus Obras Escogidas en La Habana.

El acto tuvo lugar en medio de la profunda crisis económica que atraviesa Cuba, marcada por la escasez de alimentos, apagones prolongados y un creciente descontento social.

A pesar de ello, Díaz-Canel apenas mencionó la situación del país y se limitó a decir que el próximo congreso del PCC, convocado para abril de 2026, servirá para “movilizar a la nación hacia el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo”.