Médico denuncia negligencia en hospital de Cárdenas: pacientes con dengue sin pruebas mínimas

Vídeos relacionados:

El médico cubano Miguel Alejandro Guerra Domínguez denunció en redes sociales graves deficiencias en la atención a pacientes con dengue en el Hospital Territorial de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, donde —según afirmó— no se están realizando los exámenes básicos necesarios para diagnosticar y dar seguimiento adecuado a la enfermedad.

“Detecto que estoy cursando un dengue, y cómo bien se enseña desde tercer año de la carrera de Medicina, los exámenes complementarios básicos e imprescindibles para la evaluación y seguimiento de esta enfermedad son: leucograma, hematocrito y plaquetas. Estos no son opcionales, son obligatorios”, señaló el médico.

Guerra Domínguez aseguró que en el hospital de Cárdenas no se están realizando estos análisis mínimos, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes.

“¿Acaso el dengue no es una urgencia? ¿Acaso no pone en riesgo la vida del paciente una trombocitopenia o una hemoconcentración que no se detecte a tiempo?”, cuestionó.

Publicación en Facebook

El profesional calificó esta situación como una “falta total de respeto hacia los pacientes y hacia la práctica médica”, y responsabilizó tanto a la administración del hospital como a los médicos que, según él, han normalizado la ausencia de estos estudios esenciales.

Lo más leído hoy:

“Un hospital que se niega a hacer los estudios mínimos exigidos para una enfermedad potencialmente mortal, sencillamente está incumpliendo su deber. Y lo más lamentable: todos los médicos que trabajan ahí, al aceptar y normalizar esta situación, se convierten en cómplices de este desastre sanitario”, escribió en su denuncia.

El dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, ha registrado un repunte en varias provincias cubanas en medio de la crisis sanitaria y el deterioro de los servicios hospitalarios.

El diagnóstico temprano y el monitoreo de parámetros como plaquetas, hematocrito y leucograma son fundamentales para evitar complicaciones graves como hemorragias o fallos multiorgánicos.

“No hablo como un paciente más: soy médico, sé lo que estoy diciendo, y me parece indignante que me hayan dicho que no podían hacerme leucograma, hematocrito ni plaquetas”, enfatizó Guerra Domínguez.

La precariedad de los servicios hospitalarios en Cuba y la falta de recursos para enfrentar el dengue en un contexto de crisis epidemiológica amenaza con agravarse en las próximas semanas, luego de que en varias regiones del país se declara alta transmisión de dengue y Chikungunya.