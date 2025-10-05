Detalles sobre la reparación del ferry “Perseverancia”, encargado de transportación a la Isla de la Juventud

El ferry “Perseverancia”, encargado hasta ahora de la transportación entre la Isla de la Juventud, Surgidero de Batabanó y Cayo Largo del Sur, salió a reparación esta semana.

“El ferry Perseverancia dará su último viaje el día 3 y llegará el día 5 a los astilleros de CDC y a partir de ahí va a empezar su reparación”, dijo un funcionario de Transporte en un material compartido por el ministro Eduardo Rodríguez Dávila.

“Lo más importante es que tenemos el 70% de todo lo que hace falta para la reparación del ferry y el 30 que nos queda ya está contratado. La reparación consistirá en limpieza de cascos, pintura, acomodo, clima y comunicaciones”, agregó

La reparación está prevista que concluya el 20 de diciembre y el “Persevarancia” volvería a reforzar el transporte de esta ruta junto al nuevo ferry V2V Empress, cuya compra y puesta en funcionamiento fue anunciada en las últimas semanas.

“Se acerca el momento de quien ha tomado sobre sus hombros la responsabilidad de la transportación marítima de pasajeros y cargas rodantes entre la Isla de la Juventud y Batabanó en los últimos tiempos”, dijo Rodríguez Dávila en el post.

“En los próximos días llegará a la bahía de La Habana el ferry Perseverancia para comenzar un mantenimiento más que necesario. Este audiovisual explica cómo será ese proceso, al que le daremos seguimiento desde esta página”, agregó.

Lo más leído hoy:

Nuevo catamarán

V2V Empress, un catamarán con capacidad para 240 pasajeros, asumió la conexión marítima de esta ruta desde el 29 de septiembre.

Los boletos para el V2V Empress pueden adquirirse con 15 días de antelación al precio de 200 CUP, precisó el titular de Transporte.

El itinerario alternará jornadas de navegación hacia Batabanó y hacia Cayo Largo, reservando un día semanal para el mantenimiento del catamarán.

La programación incluye la revisión de normas sobre equipajes y convivencia en las terminales y agencias, con el propósito oficial de garantizar un servicio seguro y ordenado.

Además, se anunció que próximamente entrará en operación el catamarán Río Las Casas, aunque no se ofrecieron detalles de su puesta en marcha.

La Isla de la Juventud suele enfrentar dificultades en su ya frágil sistema de transportación marítima, tras reiterados anuncios de suspensión del ferry Perseverancia, la única y sobreexplotada embarcación en funcionamiento, que conecta ese municipio especial con el Surgidero de Batabanó, en Mayabeque.

En agosto de 2024, funcionarios del Grupo Empresarial Marítimo-Portuario (Gemar) explicaron que los catamaranes Río Júcaro y Río Las Casas, en servicio durante más de 20 años, se encontraban fuera de operación debido a su avanzado deterioro y la falta de piezas y materiales necesarios para su mantenimiento.

La situación ha generado descontento entre los habitantes del municipio especial, quienes dependen en gran medida de este medio de transporte. Al respecto, han expresado su malestar ante lo que consideran un aislamiento progresivo de su territorio.

La transportación marítima es crucial para garantizar el abastecimiento de productos y servicios, así como la movilidad de pasajeros.

Preguntas frecuentes sobre la reparación del ferry “Perseverancia” y la situación del transporte marítimo en Cuba