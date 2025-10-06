Gobierno de La Habana pide no botar basura en la calle: “El duende de la limpieza no existe”

Vídeos relacionados:

El gobierno de La Habana ha pedido no botar basura puesto que “el duende de la basura no existe”.

En un post de Facebook del Consejo de la Administración Plaza de la Revolución, se lee “si tu estrategia para deshacerte de la basura es lanzarla a la calle esperando que el: ‘duende de la limpieza’ la haga desaparecer... tenemos malas noticias el duende no existe‼️”

“Existen personas que trabajan recogiéndola, pero su esfuerzo se duplica cuando no cooperamos. La basura en la calle es de todos, pero la solución empieza por uno. Deja de contribuir al problema y sé parte de la solución”, agregaron.

La publicación gubernamental ha sido comentada por muchos habaneros que le recuerdan al régimen que el problema de la basura que inunda la ciudad está relacionado con su incapacidad de mantener un servicio de recogida.

“Aquí en la Calle 9 entre F y G el basurero es enorme... Hace mucho no recogen nada”, les recordó un habanero.

“Y cuando va a pasar el duende a recoger”, ironizó otro.

Este fin de semana, el régimen convocó a una jornada de higienización tras semanas de imágenes de calles repletas de basura, vertederos improvisados y protestas vecinales por la falta de recolección.

Miguel Díaz-Canel publicó este fin de semana un video donde apareció barriendo hojas en los jardines del Palacio de la Revolución, acompañado por varios ministros y funcionarios, como parte de esa “jornada de higienización” convocada en La Habana.

En su mensaje, el gobernante aseguró que “hay gente que cree que otros les tienen que resolver el problema”, en alusión a la escasa participación ciudadana en la campaña. Haciendo gala de su cinismo político, el inquilino de Palacio responsabilizó a la “gente” de su fracaso como jefe de un ejecutivo que está llevando el país al abismo

La Habana, junto a otras ciudades del país, enfrenta un colapso en los servicios comunales debido a la escasez de camiones, combustible y personal, además de la ausencia de una gestión eficiente.

En los últimos meses, el gobierno ha intentado involucrar a distintos actores estatales y privados en la recogida de desechos.

