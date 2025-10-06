Gobierno de La Habana pide no botar basura en la calle: “El duende de la limpieza no existe”

Vídeos relacionados:
El gobierno de La Habana ha pedido no botar basura puesto que “el duende de la basura no existe”.
En un post de Facebook del Consejo de la Administración Plaza de la Revolución, se lee “si tu estrategia para deshacerte de la basura es lanzarla a la calle esperando que el: ‘duende de la limpieza’ la haga desaparecer... tenemos malas noticias el duende no existe‼️”
“Existen personas que trabajan recogiéndola, pero su esfuerzo se duplica cuando no cooperamos. La basura en la calle es de todos, pero la solución empieza por uno. Deja de contribuir al problema y sé parte de la solución”, agregaron.
La publicación gubernamental ha sido comentada por muchos habaneros que le recuerdan al régimen que el problema de la basura que inunda la ciudad está relacionado con su incapacidad de mantener un servicio de recogida.
“Aquí en la Calle 9 entre F y G el basurero es enorme... Hace mucho no recogen nada”, les recordó un habanero.
“Y cuando va a pasar el duende a recoger”, ironizó otro.
Este fin de semana, el régimen convocó a una jornada de higienización tras semanas de imágenes de calles repletas de basura, vertederos improvisados y protestas vecinales por la falta de recolección.
Miguel Díaz-Canel publicó este fin de semana un video donde apareció barriendo hojas en los jardines del Palacio de la Revolución, acompañado por varios ministros y funcionarios, como parte de esa “jornada de higienización” convocada en La Habana.
En su mensaje, el gobernante aseguró que “hay gente que cree que otros les tienen que resolver el problema”, en alusión a la escasa participación ciudadana en la campaña. Haciendo gala de su cinismo político, el inquilino de Palacio responsabilizó a la “gente” de su fracaso como jefe de un ejecutivo que está llevando el país al abismo
La Habana, junto a otras ciudades del país, enfrenta un colapso en los servicios comunales debido a la escasez de camiones, combustible y personal, además de la ausencia de una gestión eficiente.
En los últimos meses, el gobierno ha intentado involucrar a distintos actores estatales y privados en la recogida de desechos.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de recolección de basura en La Habana
¿Cuál es el problema principal con la recolección de basura en La Habana?
El principal problema con la recolección de basura en La Habana es la ineficiencia en el servicio de recogida. Esto se debe a la escasez de camiones, combustible y personal, además de una gestión deficiente. Esta situación ha provocado la acumulación de desechos en las calles, lo que representa un problema sanitario y ambiental significativo.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Cuba para enfrentar la crisis de basura?
El gobierno cubano ha convocado a jornadas de higienización y ha movilizado a trabajadores estatales, reclutas y policías para intentar limpiar la ciudad. Sin embargo, estas medidas han sido consideradas insuficientes y no se ha presentado un plan sostenible a largo plazo. Además, se ha intentado involucrar a actores estatales y privados en la gestión de los desechos.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la gestión de residuos por parte del gobierno?
La población cubana ha reaccionado con críticas y expresiones de hartazgo hacia el gobierno por su incapacidad para gestionar eficientemente la recolección de basura. Muchos ciudadanos culpan al gobierno de desviar responsabilidades hacia el pueblo y consideran que las medidas tomadas son más simbólicas que efectivas, mientras enfrentan problemas de insalubridad y descontento social.
¿Qué ha dicho Miguel Díaz-Canel sobre la situación de la basura en La Habana?
Miguel Díaz-Canel ha reconocido la gravedad de la situación y ha afirmado que se necesita un esfuerzo colectivo para resolverla. No obstante, ha sido criticado por trasladar la responsabilidad del problema a la ciudadanía y no presentar soluciones estructurales efectivas. Sus declaraciones han sido interpretadas como una muestra de desconexión con la realidad de los cubanos.
