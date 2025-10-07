Díaz-Canel sobre crisis del agua en Cuba: "Atenderemos primero a los más necesitados"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró este lunes que el Gobierno priorizará la distribución de agua hacia los sectores más afectados del país, en medio de una crisis nacional de abastecimiento que ya impacta a cientos de miles de personas.

"¿Quién lleva 30 días sin agua? A ese le tiene que llegar primero. Lo vamos normalizando y después se le da a todo el mundo, pero primero hay que dar agua a los más afectados", dijo Díaz-Canel durante una reunión de seguimiento en La Habana con altos funcionarios del Estado, el Gobierno y el Partido Comunista.

Según datos ofrecidos por la vicepresidenta Inés María Chapman, actualmente hay 156.725 personas afectadas por la escasez de agua en La Habana, tanto por fallas en el ciclo de distribución por redes como por el suministro mediante camiones cisterna.

Entre el 3 y el 6 de octubre se logró reducir en 111.023 personas la cantidad de afectados, tras la incorporación de 119 pipas a la distribución, 47 más que las disponibles anteriormente.

Chapman aseguró que el déficit hídrico muestra una “tendencia a la reducción progresiva”, debido a trabajos de reparación en la infraestructura, en las principales conductoras del país y en los sistemas de bombeo, fuertemente impactados por la crisis eléctrica.

Cinco mil millones de pesos sin detalles

El régimen cubano afirma estar ejecutando más de 300 obras de infraestructura hidráulica en todo el país, con una inversión estimada en cinco mil millones de pesos, aunque no ha ofrecido detalles sobre los territorios beneficiados ni el desglose de esas inversiones.

En entrevista con Canal Caribe, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INRH), ingeniero Antonio Rodríguez Rodríguez, reconoció que más de 400 mil personas siguen afectadas por la sequía, sobre todo en las provincias de Holguín, Ciego de Ávila, Las Tunas y Camagüey.

Las lluvias recientes han permitido la recuperación parcial de algunos embalses importantes, como Gilbert y Gota Blanca (Santiago de Cuba), Faustino Pérez y La Yaya (Guantánamo), aunque el impacto sigue siendo insuficiente para revertir el deterioro general del sistema.

La Habana y Santiago, entre las ciudades más golpeadas

En Santiago de Cuba, las autoridades trabajan en la Planta Potabilizadora del Sistema Noroeste (Quintero), que abastece al 80 % de la población urbana. Las labores incluyen la sustitución de válvulas de cierre, la eliminación de salideros de hasta 25 litros por segundo y el mantenimiento de las conductoras Quintero-Ciudad y Micro 9.

Mientras tanto, en La Habana, más de 184 mil personas siguen sin acceso estable al agua. Un plan emergente busca paliar la situación con distribución por pipas.

El ingeniero Leonardo Soto Romero, delegado del INRH en la capital, indicó que actualmente operan con 11 tomas y 13 surtidores, pero esperan habilitar hasta 30 puntos de carga para mejorar el abastecimiento.

Averías, apagones y supuestos sabotajes

Los medios oficiales atribuyen gran parte de los problemas a averías en los sistemas de bombeo, muchas causadas por descargas eléctricas. Además, se reportaron "actos ilegales" contra la conductora principal del sistema de El Gato, en Mayabeque, aunque las autoridades no han detallado la naturaleza de estos casos.

La vice primera ministra Chapman dijo este fin de semana que es compleja la situación y pidió articular de forma efectiva los sistemas hidráulico y eléctrico, pues el suministro de agua depende de entre 4 y 24 horas de electricidad continua para llegar a los hogares.

El Gobierno afirma contar con una estrategia para enfrentar la crisis, pero no ha publicado datos concretos sobre el uso del presupuesto asignado ni ha ofrecido plazos de solución, mientras el malestar ciudadano sigue creciendo ante la falta de respuestas claras.

