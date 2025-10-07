Díaz-Canel pasa lista a barrios de La Habana que no recogieron basura: "Ahí no salió nadie"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel criticó duramente este lunes la falta de participación ciudadana en varios barrios de La Habana durante una jornada de saneamiento convocada por el régimen para enfrentar la grave acumulación de basura que afecta a la capital.

Durante una reunión de seguimiento con altos funcionarios del Estado, el Gobierno y el Partido Comunista, Díaz-Canel mencionó por nombre a municipios donde, según dijo, no se recogió la basura ni se movilizó la población para participar en el "trabajo voluntario".

“Es verdad que hubo una respuesta buena de las instituciones estatales, pero hay barrios donde no salió nadie a trabajar en la recogida de basura”, afirmó el mandatario.

“En Diez de Octubre, uno de los territorios que más complicado tenemos con la basura, no se trabajó. Hubo lugares en Playa donde no se hizo nada. En La Lisa, que está bastante complicada, tampoco salió nadie. ¿En esos lugares no tenemos delegados de circunscripción? ¿No hay coordinadores políticos? Pues que vengan todos a rendir cuentas, con nombres y apellidos”, ordenó.

Más de 35.000 metros cúbicos de basura fueron recogidos este fin de semana en La Habana como parte del operativo de saneamiento, que incluyó a trabajadores estatales, vecinos, reclutas del Ejército y efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria. No obstante, quedan más de mil circunscripciones sin limpiar, según cifras oficiales.

El régimen solo recogió basura en unas 300 circunscripciones, lo que representa una fracción mínima de la ciudad. Díaz-Canel admitió que no existe un plan sostenible para enfrentar el problema y apeló a la “sistematización” de este tipo de acciones.

Lo más leído hoy:

“Hicimos un esfuerzo este fin de semana, pero no vamos a resolverlo todo. Ya la gente vio una reacción. Ahora lo que todos se preguntan es cómo se va a sostener. Bueno, lo vamos a sostener si todos trabajamos”, dijo el domingo.

El colapso en la recogida de residuos en La Habana ha sido denunciado por ciudadanos y expertos, quienes advierten sobre los riesgos sanitarios en una ciudad de más de dos millones de habitantes. A pesar de los operativos, la acumulación de desechos persiste y no hay soluciones estructurales a la vista.

Preguntas frecuentes sobre la crisis de recolección de basura en La Habana