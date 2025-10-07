Aguas de La Habana anuncia nuevo corte en cinco municipios este miércoles

Vídeos relacionados:

La empresa estatal Aguas de La Habana informó que este miércoles 8 de octubre se interrumpirá el servicio de agua en varias zonas de la capital debido a labores de mantenimiento y reparaciones en las conductoras y líneas eléctricas que alimentan la fuente de abasto El Gato.

El corte está previsto entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., y afectará los municipios La Habana del Este, San Miguel del Padrón, Cotorro, Regla y Diez de Octubre, según una nota oficial publicada por la entidad en su perfil de Facebook.

Durante el día estarán sin suministro los siguientes repartos:

La Habana del Este: Alamar, parcialmente Camilo Cienfuegos y la Villa Panamericana.

Alamar, parcialmente Camilo Cienfuegos y la Villa Panamericana. San Miguel del Padrón: Jacomino, Afán, Luyanó Moderno, Juanelo, California, María Cristina, La Rosalía, Monterrey, Dolores, Rocafort y Núñez.

Jacomino, Afán, Luyanó Moderno, Juanelo, California, María Cristina, La Rosalía, Monterrey, Dolores, Rocafort y Núñez. Cotorro: Santa María del Rosario y el centro del municipio.

Santa María del Rosario y el centro del municipio. Regla: Casablanca y parcialmente la zona baja.

Casablanca y parcialmente la zona baja. Diez de Octubre: Lawton.

Aguas de La Habana explicó que la medida forma parte del programa escalonado de rehabilitación hidráulica del Sistema Este, luego de concluir obras en la conductora de Cuenca Sur. Según la entidad, las labores buscan “resolver las reiteradas afectaciones” que han sufrido esos territorios.

La empresa aseguró que el servicio se restablecerá paulatinamente una vez concluidos los trabajos, y pidió “comprensión y apoyo” a los usuarios, además de ofrecer disculpas por las molestias. La publicación oficial tiene los comentarios restringidos, lo que ha limitado la posibilidad de los ciudadanos de expresar sus opiniones en la página institucional.

El anuncio ocurre en medio de una crisis prolongada del abasto de agua en La Habana, donde decenas de miles de hogares siguen afectados por cortes y baja presión. La vice primera ministra Inés María Chapman reconoció la gravedad del problema y admitió que la falta de coordinación entre el sistema hidráulico y la Unión Eléctrica complica el bombeo del líquido a la población, según declaraciones realizadas durante una sesión de trabajo en la capital.

Por su parte, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) aseguró que en Cuba se ejecutan más de 300 obras hidráulicas con una inversión de cinco mil millones de pesos, aunque sin precisar detalles. En ese informe, las autoridades reconocieron que más de 184 mil habaneros siguen afectados por la falta de agua y que se han reportado supuestos “actos ilegales” contra la conductora principal del sistema de El Gato, en Mayabeque.

A pesar de los anuncios oficiales y las inversiones millonarias, los habaneros siguen padeciendo la falta de un servicio básico que debería estar garantizado. Las promesas de rehabilitación y coordinación institucional contrastan con la realidad diaria de miles de familias que dependen de pipas, almacenan agua en tanques improvisados y esperan, sin certezas, que el suministro vuelva a ser estable.

