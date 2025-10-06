Trabajadores cubanos vestidos como aborígenes generan debate: “La tribu avanza y eso les molesta”

Vídeos relacionados:

Una publicación en la página de Facebook Holguín en Fotos desató una ola de reacciones este fin de semana, luego de compartir imágenes de trabajadores del Parque Monumento Nacional Bariay, en la provincia de Holguín, vestidos como los antiguos aborígenes cubanos.

“Ellos son trabajadores del Parque Monumento Nacional Bariay rindiendo homenaje a las raíces más profundas de nuestro país. Vestidos como los antiguos aborígenes, recrean el ancestral baile del areíto, símbolo de comunidad, alegría y respeto por la naturaleza”, señalaba el texto que acompañaba las fotos publicadas el sábado.



Aunque la intención del homenaje fue aplaudida por algunos usuarios, muchos otros reaccionaron con burlas, sarcasmo o críticas, al considerar que la puesta en escena evocaba más una sátira involuntaria sobre el retroceso del país que una representación cultural.

“La tribu avanza y eso les molesta”, comentó el usuario Carlos Camilo, en una frase que rápidamente remite a uno del slogan usado por el oficialismo cubano.

“Ya están listos para que los vuelvan a descubrir”, ironizó Jorge Luis haciendo alusión a la llegada de Cristóbal Colón a Cuba, cuando la población era aborigen.

“Cuando un disfraz deja de serlo”, escribió Axel Rose en franca referencia a la actual crisis económica que padece la población cubana.

Yoanis Escobar Domínguez sentenció: “No es un homenaje, es un entrenamiento”, porque en las redes sociales mucho se ha comentado la regresión que ha experimentado la nación en todos los sentidos.

“Ese es el futuro del cubano”, opinó Luis Rodríguez, mientras Leonardo Aguilar añadía: “Ya Cuba está ahí casi casi, falta muy poco para volver a esos tiempos”.

Otras personas defendieron la representación alegando la importancia de rescatar las raíces culturales y rendir tributo a los pueblos originarios.

“Muy bonito. Que no se pierda la cultura y las tradiciones en nuestro país”, comentó Esperanza Bernal Álvarez.

Mayelin Escalona también compartió su experiencia: “Lindo lugar, tuve la oportunidad de disfrutar con ellos ese baile y su hermoso espectáculo”.

Desde la propia página Holguín en Fotos, Yannay María Sintes, aparentemente vinculada al colectivo del parque, respondió a las críticas: “Aquí estamos, listos día a día para ejercer nuestro trabajo y recibir a todo aquel visitante que llega de todos lados. Es sin duda Bariay tu mejor opción para respirar aire puro y vivir una magnífica experiencia rodeado de naturaleza y de historia que aún sigue vigente gracias a nuestro trabajo”.

El Parque Monumento Nacional Bariay es reconocido como el sitio donde se cree que Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en Cuba en 1492.

Hoy forma parte del patrimonio histórico-cultural de la isla y suele ofrecer recreaciones relacionadas con las culturas indígenas precolombinas.

La publicación se ha convertido en un inesperado termómetro social, donde se mezclan nostalgia, humor, crítica y orgullo cultural.

Un debate que, más allá del performance, parece reflejar una realidad más amplia sobre las tensiones y percepciones que se viven actualmente en el país.

