"Muchos no lo harían": El gesto de un cubano en EE.UU. tras encontrarse un celular y food stamps

Un cubano residente en Estados Unidos ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales tras devolver un teléfono móvil con varias tarjetas a su dueño, demostrando que aún hay personas de buen corazón y rompiendo prejuicios sobre los emigrantes.

El gesto fue compartido en TikTok por el usuario @lorenzo.escobar65, quien grabó el momento en que entregaba el dispositivo extraviado junto a varias tarjetas, entre ellas una de food stamps. Mientras realizaba la devolución, el hombre aprovechó para enviar un mensaje a quienes critican a los cubanos emigrados.

“Mira, caballero, esto está para que se den cuenta muchas personas. Hay personas que están equivocadas con los emigrantes y con nosotros los cubanos, que piensan que venimos a este país a destruir. Y hay personas que no tienen conciencia. Miren, es como la encontré. Nadie sabe las necesidades que tiene cada cual, pero hay gente de buen corazón”, expresó el cubano en el video.

Su acción fue aplaudida por cientos de usuarios, quienes destacaron su ejemplo de honradez y empatía en un contexto donde, según muchos, “no todos actuarían igual”.

El video supera ya miles de reproducciones y se suma a una serie de historias que muestran el esfuerzo y la integridad de muchos cubanos que emigran a Estados Unidos en busca de un futuro mejor.

