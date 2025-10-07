"Muchos no lo harían": El gesto de un cubano en EE.UU. tras encontrarse un celular y food stamps

Un cubano residente en Estados Unidos ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales tras devolver un teléfono móvil con varias tarjetas a su dueño, demostrando que aún hay personas de buen corazón y rompiendo prejuicios sobre los emigrantes.
El gesto fue compartido en TikTok por el usuario @lorenzo.escobar65, quien grabó el momento en que entregaba el dispositivo extraviado junto a varias tarjetas, entre ellas una de food stamps. Mientras realizaba la devolución, el hombre aprovechó para enviar un mensaje a quienes critican a los cubanos emigrados.
“Mira, caballero, esto está para que se den cuenta muchas personas. Hay personas que están equivocadas con los emigrantes y con nosotros los cubanos, que piensan que venimos a este país a destruir. Y hay personas que no tienen conciencia. Miren, es como la encontré. Nadie sabe las necesidades que tiene cada cual, pero hay gente de buen corazón”, expresó el cubano en el video.
Su acción fue aplaudida por cientos de usuarios, quienes destacaron su ejemplo de honradez y empatía en un contexto donde, según muchos, “no todos actuarían igual”.
El video supera ya miles de reproducciones y se suma a una serie de historias que muestran el esfuerzo y la integridad de muchos cubanos que emigran a Estados Unidos en busca de un futuro mejor.
Preguntas frecuentes sobre la honradez de los cubanos emigrados
¿Cuál fue el gesto del cubano que encontró un celular en EE.UU.?
El cubano devolvió un teléfono móvil junto con varias tarjetas, incluida una de food stamps, a su dueño. Este gesto fue compartido en TikTok y ha sido aplaudido por su honradez y empatía.
¿Qué mensaje quiso transmitir el cubano al devolver el teléfono?
El cubano aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a quienes critican a los emigrantes cubanos: demostró que los cubanos no vienen a destruir, sino que hay personas de buen corazón que actúan con honradez y empatía.
¿Cómo reaccionaron las personas en redes sociales ante el gesto del cubano?
La acción del cubano fue ampliamente aplaudida en redes sociales, con cientos de usuarios destacando su ejemplo de honradez y empatía en un contexto donde no todos actuarían de la misma manera.
¿Existen otros ejemplos de honradez entre cubanos emigrados?
Sí, hay múltiples ejemplos, como el caso de Magalys Mustelier, quien devolvió una cartera con 3 mil dólares en su trabajo en Estados Unidos. Aunque la dueña no le agradeció, su historia fue elogiada por muchos que destacaron su integridad.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.