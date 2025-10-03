Miseria en Cuba: Niños hurgan entre la basura en Pinar del Río

Vídeos relacionados:
La miseria en Cuba, en octubre de 2025, deja imágenes desoladoras de niños escarbando entre montones de basura en busca de algo útil para subsistir en la isla.
El periodista Javier Díaz confirmó en sus redes sociales que la imagen se la enviaron desde el reparto Vélez, en la ciudad de Pinar del Río.
La foto muestra a los dos menores descalzos, extremadamente delgados, revisando un vertedero que, según testimonios de vecinos, ha llegado a ocupar media calle.
El basurero se encuentra a pocos metros de una escuela, una carnicería y un consultorio médico, evidenciando no solo una grave crisis sanitaria en la comunidad, sino también la desprotección de la infancia en entornos públicos.
“Estas imágenes años atrás pertenecían a otros países. En este 2025 hablamos de Cuba”, lamentó Díaz al compartir la denuncia en redes sociales.
El abandono de los servicios comunales, la falta de recogida sistemática de desechos y la precariedad económica obligan a muchos ciudadanos a convivir entre montañas de basura.
La infancia cubana, atrapada entre la escasez, la pobreza y el deterioro social, paga un alto precio.
Este caso no es aislado. En distintos puntos del país se repiten escenas similares, donde niños y ancianos cubanos, buscan comida, ropa o cualquier objeto que pueda reutilizarse.
La foto compartida por Díaz es un reflejo de una crisis estructural que sigue profundizándose en Cuba, sin que lleguen las soluciones prometidas por el régimen.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Social y Económica en Cuba
¿Cuál es la situación actual de los servicios sanitarios en Cuba, especialmente en Pinar del Río?
La situación sanitaria en Cuba es crítica, especialmente en Pinar del Río, donde la acumulación de basura y el colapso de fosas sépticas han creado un entorno propicio para la propagación de enfermedades como el dengue, la hepatitis A y otras infecciones. La falta de recogida de desechos y el deterioro de los servicios comunales agravan la crisis sanitaria, exponiendo a la población a altos riesgos de salud.
¿Por qué están los niños en Cuba buscando comida y objetos en la basura?
La búsqueda de comida y objetos en la basura por parte de los niños cubanos es un reflejo de la crisis económica y la profunda pobreza en el país. La mayoría de las familias viven en pobreza extrema, y los niños se ven obligados a buscar alimentos y cualquier objeto reutilizable para ayudar a su subsistencia y la de sus familias. Esta situación es un testimonio de la falta de recursos y de la inacción del régimen para proporcionar soluciones efectivas.
¿Cómo afecta la falta de higiene y el manejo de residuos a la salud pública en Cuba?
La falta de higiene y el manejo inadecuado de residuos en Cuba han creado un grave problema de salud pública. La acumulación de basura y aguas residuales no solo genera malos olores y vectores de enfermedades, sino que también proporciona un entorno ideal para la proliferación de enfermedades como el dengue y la hepatitis. La ineficiencia en la gestión de residuos por parte del Estado agrava esta situación, poniendo en riesgo la salud de la población.
