Miseria en Cuba: Niños hurgan entre la basura en Pinar del Río

Vídeos relacionados:

La miseria en Cuba, en octubre de 2025, deja imágenes desoladoras de niños escarbando entre montones de basura en busca de algo útil para subsistir en la isla.

El periodista Javier Díaz confirmó en sus redes sociales que la imagen se la enviaron desde el reparto Vélez, en la ciudad de Pinar del Río.

La foto muestra a los dos menores descalzos, extremadamente delgados, revisando un vertedero que, según testimonios de vecinos, ha llegado a ocupar media calle.

El basurero se encuentra a pocos metros de una escuela, una carnicería y un consultorio médico, evidenciando no solo una grave crisis sanitaria en la comunidad, sino también la desprotección de la infancia en entornos públicos.

“Estas imágenes años atrás pertenecían a otros países. En este 2025 hablamos de Cuba”, lamentó Díaz al compartir la denuncia en redes sociales.

Lo más leído hoy:

El abandono de los servicios comunales, la falta de recogida sistemática de desechos y la precariedad económica obligan a muchos ciudadanos a convivir entre montañas de basura.

La infancia cubana, atrapada entre la escasez, la pobreza y el deterioro social, paga un alto precio.

Este caso no es aislado. En distintos puntos del país se repiten escenas similares, donde niños y ancianos cubanos, buscan comida, ropa o cualquier objeto que pueda reutilizarse.

La foto compartida por Díaz es un reflejo de una crisis estructural que sigue profundizándose en Cuba, sin que lleguen las soluciones prometidas por el régimen.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Social y Económica en Cuba