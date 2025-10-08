Holguín: Lo que se sabe del hallazgo de restos humanos en plena calle

Las autoridades investigan el hallazgo de una bolsa plástica con restos humanos en una calle de la ciudad de Holguín, suceso que provocó este miércoles un rápido despliegue policial y generó alarma en redes sociales.

De acuerdo con una aclaración difundida por un perfil oficialista local, vinculado con la policía del régimen, no se trató de una “cabeza”, sino de un cráneo antiguo encontrado dentro de una bolsa en calle 27, barrio Pueblo Nuevo.

El mismo perfil atribuyó la confusión inicial a publicaciones “sensacionalistas” y explicó que el cráneo habría sido presuntamente utilizado en prácticas de sincretismo religioso, advirtiendo que la obtención de restos óseos con ese fin podría transgredir la ética y la legalidad.

La nota subrayó que las autoridades competentes continúan investigando el incidente.

"Fue un cráneo antiguo en una bolsa de naylon en calle 27, Pueblo Nuevo, el que suscitó, con toda la lógica, la impresión de los transeúntes. Presuntamente utilizado en actividades de sincretismo religioso, que pudieran transgredir la ética y la legalidad si de obtener los restos óseos se trata. Eso es una cosa", escribió el perfil del régimen.

Previo a la aclaración policial, páginas y usuarios en redes, como las de La Tijera y Edmundo Dantés Jr., reportaron el operativo con imágenes de una patrulla de la PNR y presencia de agentes, sin que se ofrecieran detalles oficiales sobre identidad o circunstancias vinculadas al hallazgo.

La versión policial insistió en no amplificar contenidos de “dudosa procedencia” que generen caos o inseguridad.

Sin embargo, las redes oficialistas rara vez informan sobre hechos de este tipo. Únicamente lo hacen cuando ya activistas y reporteros independientes han denunciado los casos.

"Si ustedes llegan a informar como deberían, no tendrían que salir a desmentir ahora, al final siempre quedan cagados, ridículos que son, suerte las redes para que salgan estas cosas y queden en evidencia como siempre", opinó una internauta.

En septiembre, restos humanos fueron descubiertos en el patio de una vivienda del reparto Santo Domingo -conocido como El Marabú- en la ciudad de Las Tunas.

El presunto implicado sería un hombre conocido como “Mala Suerte”, de comportamiento errático y con antecedentes de violencia.

Según reportes ciudadanos divulgados, el hallazgo fue posible tras excavar en tres puntos del terreno de su casa, situada en la calle Julián Santana, entre Osvaldo Herrera y Frank País.

Previamente, el Ministerio del Interior (MININT) había confirmado la investigación de un hecho estremecedor ocurrido en Santiago de Cuba, tras hallarse una cabeza humana dentro de un contenedor de basura en el Micro 3 del Centro Urbano Abel Santamaría, conocido popularmente como “El Sala’o”.

El propio Ministerio del Interior ratificó el hallazgo y aseguró que había abierto una investigación y que trabajaban para dar captura “prontamente” al o los ejecutores del crimen.

