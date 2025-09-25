Ultrack en su tercer día de recuperación tras cirugía de implante capilar: "Me parezco al de La Máscara"

El influencer cubano Ultrack compartió este miércoles con humor cómo va su proceso de recuperación tras someterse a un implante capilar, mostrando el avance del procedimiento y bromeando sobre su aspecto actual.
“Tercer día. Me parezco al de La Máscara”, comentó entre risas mientras posaba junto a una imagen del icónico personaje interpretado por Jim Carrey, con su rostro bastante inflamado y la línea marcada del implante aún visible en su frente.
Su pareja, la también influencer Claudia Artiles, no dudó en sumarse a la broma y aseguró entre risas: “Es idéntico”.
Además del buen humor, Ultrack reveló que se siente cada vez mejor: “Ya la hinchazón se está bajando, lo bueno es que no tengo arrugas en la frente y me siento súper joven, piel de bebé”, dijo divertido.
El influencer, que se encuentra en medio de un cambio estético, ha querido documentar abiertamente con sus seguidores cómo ha sido todo el proceso de principio a fin.
Otro que mostró cómo va la recuperación de su implante capilar, hecho en la misma clínica que Ultrack, fue Pollito Tropical, quien sorprendió grandemente a sus seguidores al aparecer con su rostro visiblemente inflamado mientras se recupera de esta cirugía.
Preguntas frecuentes sobre el implante capilar de Ultrack y las cirugías estéticas de influencers cubanos
¿Cómo está Ultrack después de su implante capilar?
Ultrack se encuentra en su tercer día de recuperación tras someterse a un implante capilar y asegura que se siente cada vez mejor. Aunque aún tiene hinchazón, bromeó sobre su apariencia diciendo que se parece al personaje de 'La Máscara'. Su pareja, Claudia Artiles, también participó en la broma, destacando el humor con el que están llevando el proceso.
¿Dónde se realizó Ultrack el implante capilar?
Ultrack se sometió al implante capilar en una clínica de Miami. Esta ciudad cuenta con más de 90 clínicas especializadas en este tipo de procedimientos estéticos, que se han vuelto cada vez más populares y accesibles.
¿Qué otros influencers han optado por el implante capilar en Miami?
Pollito Tropical, otro conocido influencer cubano, también se sometió a un implante capilar en la misma clínica que Ultrack. Al igual que Ultrack, Pollito Tropical compartió su proceso de recuperación en redes sociales, mostrando los efectos postoperatorios y la hinchazón típica de este tipo de intervenciones.
¿Cuál es el costo de un implante capilar en Miami?
El costo de un implante capilar en Miami puede variar entre 4,000 y 15,000 dólares. Esto depende de la técnica utilizada y el área a tratar, haciendo que el precio sea accesible para un público más amplio a medida que aumenta la demanda de estos procedimientos.
