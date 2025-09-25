Ultrack en su tercer día de recuperación tras cirugía de implante capilar: "Me parezco al de La Máscara"

El influencer cubano Ultrack compartió este miércoles con humor cómo va su proceso de recuperación tras someterse a un implante capilar, mostrando el avance del procedimiento y bromeando sobre su aspecto actual.

“Tercer día. Me parezco al de La Máscara”, comentó entre risas mientras posaba junto a una imagen del icónico personaje interpretado por Jim Carrey, con su rostro bastante inflamado y la línea marcada del implante aún visible en su frente.

Su pareja, la también influencer Claudia Artiles, no dudó en sumarse a la broma y aseguró entre risas: “Es idéntico”.

Captura Instagram / Ultrack

Además del buen humor, Ultrack reveló que se siente cada vez mejor: “Ya la hinchazón se está bajando, lo bueno es que no tengo arrugas en la frente y me siento súper joven, piel de bebé”, dijo divertido.

El influencer, que se encuentra en medio de un cambio estético, ha querido documentar abiertamente con sus seguidores cómo ha sido todo el proceso de principio a fin.

Otro que mostró cómo va la recuperación de su implante capilar, hecho en la misma clínica que Ultrack, fue Pollito Tropical, quien sorprendió grandemente a sus seguidores al aparecer con su rostro visiblemente inflamado mientras se recupera de esta cirugía.

