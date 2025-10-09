“Siempre me ha gustado ayudar”: Bombero cubano en Miami Beach entrega su vida al servicio público

Vídeos relacionados:

El teniente cubano Gustavo Almeyda ha dedicado su vida al servicio público en Estados Unidos, y actualmente forma parte del cuerpo de bomberos de Miami Beach.

Como parte del Mes de la Herencia Hispana, el Departamento de Bomberos de Miami Beach destacó este jueves en Instagram la historia del teniente Gustavo Almeyda, nacido y criado en Cuba, y quien llegó a Estados Unidos en 2001.

Desde entonces, Almeyda ha recorrido un camino de servicio: primero en el Ejército, luego como oficial de policía, y desde 2015 como bombero en Miami Beach.

“Siempre me ha gustado ayudar y retribuir a la comunidad y al país”, afirmó en declaraciones recogidas por el departamento en su cuenta oficial de Instagram.

Además de su vocación, el teniente también mantiene vivas sus raíces.

Entre sus platos preferidos mencionó el arroz con picadillo y los plátanos maduros, sabores que lo conectan con su cultura de origen.

La historia del teniente Gustavo Almeyda se suma a la de otros cubanos que han encontrado en el servicio público una forma de retribuir a la comunidad que los acogió.

En Estados Unidos, varios migrantes de la isla se han incorporado a cuerpos de rescate y fuerzas de emergencia, demostrando que el compromiso y la entrega no tienen fronteras.

Hace poco, el joven Adriel Piñero fue liberado por ICE y expresó su sueño de convertirse en bombero, tras un largo proceso migratorio que puso a prueba su fe y su vocación de servicio.

Su caso conmovió a la comunidad cubana en Florida, donde muchos lo alentaron a continuar sus estudios y alcanzar su meta de salvar vidas.

En otra muestra de integración, dos migrantes cubanos se incorporaron a cuerpos de bomberos en Estados Unidos, tras completar entrenamientos exigentes y superar las barreras del idioma y la adaptació

Ambos destacaron que su mayor motivación es proteger a otros, del mismo modo en que fueron protegidos al llegar al país.

Estas historias muestran cómo los cubanoamericanos en el servicio público se han convertido en ejemplo de superación y compromiso, elevando el nombre de su país de origen a través de la dedicación, la disciplina y el deseo constante de servir.

