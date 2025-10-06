EE.UU. publica mensaje del piloto a los pasajeros de un vuelo de deportación

Autoridades estadounidenses difundieron este lunes el mensaje de un piloto dirigido a pasajeros de un vuelo de deportación, en el que se les da la bienvenida a “ICE Air”.
De acuerdo con el audio publicado en las redes sociales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), se les insta a “venir legalmente o no venir en absoluto”.
En tono promocional, se remata con: “Un viaje inolvidable a cualquier lugar menos aquí, solo con ICE Air”.
El texto incluso invita a “reservar un billete de ida a casa” mediante una aplicación oficial.
“Damas y caballeros, este es su capitán hablando… bienvenido a bordo de ICE Air; esperamos que disfruten de su vuelo a casa", reza el mensaje.
Y concluye: “La próxima vez que vengan a Estados Unidos, háganlo legalmente o no vengan en absoluto. Gracias.”
Otra publicación, además, escribe: “¿Está aquí ilegalmente? ¡Reserve hoy mismo su billete de ida a casa con la aplicación CBP HOME!”
El mensaje, que no precisa si se trata de un montaje o una grabación real, combina protocolo aeronáutico con disciplina migratoria y promoción de un retorno “voluntario”, marcando un tono disuasorio y ejemplarizante hacia pasajeros en vuelos de expulsión.
La política migratoria de Trump
La Casa Blanca y el DHS han enmarcado una operación de deportaciones masivas con varios frentes. Han intensificado redadas en el interior del país, ampliado acuerdos 287(g) para que policías estatales y locales actúen como agentes migratorios y han acelerado expulsiones.
El Gobierno impulsa una línea de auto-retorno (“self-deportation”) apoyado en apps oficiales.
CBP Home (DHS/CBP) está dirigida a personas sin estatus para que se registren para salir voluntariamente, con boleto gratuito y un bono de 1,000 dólares al confirmarse la salida.
La aplicación CBP Home fue lanzada en marzo de 2025 como reemplazo de CBP One. Entre sus funciones principales está la de permitir que inmigrantes en situación irregular notifiquen su “intención de salida” y coordinen un retorno voluntario.
El gobierno defendió la medida como una forma de ofrecer a los migrantes una “salida digna” y reducir costos de deportación, mientras organizaciones de derechos humanos alertaron que se trata de un mecanismo que puede dejar en mayor vulnerabilidad a quienes regresan a contextos de pobreza o persecución.
