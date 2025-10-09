Más de cinco meses sin agua en comunidades de Holguín

Más de cinco meses sin recibir una sola gota de agua por las redes hidráulicas. Esa es la cruda realidad que enfrentan varias comunidades de la ciudad de Holguín, una de las más afectadas por la intensa sequía que golpea actualmente a Cuba.

En declaraciones a Telecristal, el delegado de Recursos Hidráulicos en la provincia, Juan Mario Echevarría, reconoció la gravedad de la situación.

“Este año ha sido el más difícil para el abasto de agua a la población. Hay lugares que llevan más de cinco meses sin recibir el servicio por las redes hidráulicas”, expresó el funcionario.

Las lluvias recientes en el oriente del país beneficiaron los embalses de Moa y Mayarí, pero no sucedió lo mismo con las fuentes que abastecen directamente a la cabecera provincial. “La ciudad tiene una situación especialmente delicada”, subrayó Echevarría y aseguró que a las escasas precipitaciones se suman los problemas técnicos y logísticos.

El delegado de Recursos Hidráulicos explicó que, si bien ya están listas las conexiones para brindar servicio a algunas zonas, las fallas en los grupos electrógenos han impedido realizar los bombeos necesarios.

“Demoramos seis horas para bombear el agua desde el embalse de Cacoyugüín hasta la planta potabilizadora, y no se puede garantizar la energía eléctrica para que se trabaje ese período continuamente”, indicó.

Por si fuera poco, el grupo electrógeno principal está roto. Los técnicos intentan recuperarlo pero no se asegura el éxito ni se prevé una fecha exacta para volver a bombear el agua como corresponde.

Díaz-Canel promete priorizar a los afectados

Mientras la crisis hídrica se extiende por gran parte del país, Miguel Díaz-Canel aseguró este lunes que el Gobierno priorizará el abastecimiento de agua en los territorios más afectados.

“¿Quién lleva 30 días sin agua? A ese le tiene que llegar primero. Lo vamos normalizando y después se le da a todo el mundo, pero primero hay que dar agua a los más afectados”, dijo durante una reunión de seguimiento celebrada en La Habana con altos dirigentes del régimen.

En la capital cubana, más de 156.000 personas continúan afectadas por la escasez de agua. La vicepresidenta Inés María Chapman dijo que la crisis se debe tanto a fallas en el ciclo de distribución como al colapso del suministro mediante camiones cisterna.

Entre el 3 y el 6 de octubre, se logró reducir esa cifra en más de 111.000 personas gracias a la incorporación de 119 pipas, 47 más que las disponibles anteriormente.

Chapman sostuvo que el déficit hídrico muestra una “tendencia a la reducción progresiva”, debido a reparaciones en las principales conductoras del país y a la mejora en los sistemas de bombeo, aunque las afectaciones persisten en muchas regiones del oriente cubano.

Inversión millonaria sin detalles

El régimen afirma que se ejecutan más de 300 obras de infraestructura hidráulica en todo el país, con una inversión que supera los cinco mil millones de pesos cubanos, aunque no ha ofrecido detalles sobre los territorios beneficiados ni sobre el uso específico de esos recursos.

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, reconoció que más de 400.000 familia siguen sin acceso regular al agua, especialmente en las provincias de Holguín, Ciego de Ávila, Las Tunas y Camagüey.

Embalses importantes, como Gilbert y Gota Blanca (Santiago de Cuba), así como Faustino Pérez y La Yaya (Guantánamo), han logrado cierta recuperación, pero los niveles de almacenamiento siguen siendo insuficientes para revertir el deterioro del sistema de abasto nacional.

