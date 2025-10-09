Maduro despide con honores al representante del régimen cubano en Venezuela

Vídeos relacionados:

El presidente venezolano Nicolás Maduro despidió con honores al embajador del régimen cubano en Caracas, Dagoberto Rodríguez, quien culminó su misión diplomática tras seis años en el país sudamericano.

Durante un acto solemne celebrado en el Palacio de Miraflores, Maduro condecoró al diplomático con la Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase, informó la cancillería cubana en una nota publicada en redes sociales.

Acompañado por la primera dama Cilia Flores, el canciller Yván Gil y otros representantes del gobierno, Maduro calificó a Rodríguez como "un testigo y protagonista de la diplomacia revolucionaria".

El mandatario venezolano reafirmó que durante el periodo de gestión del embajador, las relaciones bilaterales "se fortalecieron como nunca antes", destacando la alianza ideológica y estratégica entre ambos países.

Rodríguez agradeció al gobierno venezolano por el "apoyo invaluable" y dijo que fue un "honor extraordinario" acompañar el proceso revolucionario en Venezuela.

La estrecha colaboración entre La Habana y Caracas ha generado polémica, especialmente por la presunta presencia de asesores y personal militar cubano en instituciones clave de seguridad e inteligencia venezolana.

Diversos sectores opositores y organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta cooperación ha contribuido al control represivo dentro del país, algo que ambos gobiernos han negado sistemáticamente.

La cooperación entre Cuba y Venezuela se ha mantenido en áreas clave como la salud, educación, inteligencia y seguridad.

La Habana continúa recibiendo petróleo subsidiado mientras Caracas se beneficia del capital humano cubano.