Nuevo subidón del precio del dólar en Cuba: Así se vende hoy

Otra jornada de récord en el mercado informal cubano: suben el dólar y el euro.

La moneda estadounidense alcanza los 455 CUP por unidad, lo que supone cinco pesos más que el precio promedio de venta que tenía hasta ayer, según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE, que desde 2021 documenta el altibajo del valor de las divisas en Cuba.

En el caso del euro, la moneda europea sube por segundo día consecutivo y alcanza hoy los 512 CUP, dos pesos más que el precio al que arribó este jueves.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), por su parte, sigue estable.

Evolución de la tasa de cambio

Desde hace dos semanas la moneda virtual con que opera el régimen cubano, y que muchos creen condenada a desaparecer a corto plazo, permanece tasada en 210 CUP, precio que ostenta desde el pasado 25 de septiembre.

Tasa de cambio hoy 10/10/2025 - 7:10 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 455 CUP.

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 512 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 210 CUP.

Dólar y euro no dejan de subir: El poder adquisitivo de los cubanos se hunde cada vez más

El precio del dólar y del euro en el mercado informal cubano continúa su imparable escalada. Ambos valores suponen nuevos máximos históricos que reflejan la aguda devaluación del peso cubano y la creciente desesperación de la población por acceder a divisas fuertes.

La subida sostenida de ambas monedas en los últimos meses es un síntoma claro del deterioro económico que vive la isla.

A finales de julio, el dólar se encontraba en torno a los 370 CUP, mientras que el euro rondaba los 430 CUP. El incremento ha sido de más del 20% en apenas dos meses, una tendencia alarmante que impacta directamente en el bolsillo de los cubanos.

Menos poder adquisitivo, más desigualdad

Para la mayoría de los ciudadanos que cobran salarios en moneda nacional, esta situación representa una reducción drástica de su poder adquisitivo.

Con un salario medio mensual que apenas sobrepasa los 4,000 CUP, un trabajador cubano necesita casi todo su ingreso solo para comprar 10 dólares o menos en el mercado informal, si logra acceder a ellos.

La subida del dólar y del euro también provoca un encarecimiento generalizado de los productos básicos, muchos de los cuales son importados por emprendedores que operan con divisas extranjeras.

Este fenómeno acentúa aún más la brecha entre quienes reciben remesas desde el exterior y quienes dependen exclusivamente de ingresos estatales.

El peso cubano, cada vez más devaluado

La falta de una política monetaria clara por parte del régimen cubano, sumada al colapso productivo y la escasez de divisas en manos del Estado, alimenta una espiral de devaluación sin precedentes.

La confianza en el peso cubano como medio de ahorro o intercambio se ha erosionado casi por completo, lo que empuja a muchos ciudadanos a refugiarse en monedas extranjeras como única forma de proteger su poder adquisitivo.

Economistas independientes advierten que, de continuar esta tendencia, el país podría enfrentar una crisis de mayor magnitud. La dolarización de facto que se vive en muchos sectores de la economía, sin respaldo institucional ni garantías, aumenta la vulnerabilidad de los más pobres y genera un ambiente de incertidumbre permanente.

Una economía al borde del colapso

El incremento sostenido del dólar y el euro es más que un indicador financiero: es un reflejo del colapso económico y social que atraviesa Cuba.

Mientras las autoridades mantienen silencio o responsabilizan a “intereses externos” por la situación, los ciudadanos se enfrentan a precios cada vez más altos, salarios insuficientes y una moneda nacional que vale menos cada día.

En este contexto, la emigración masiva, el aumento del trabajo informal y la dependencia de las remesas se han convertido en estrategias de supervivencia para millones de cubanos.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 10 de octubre:

1 USD = 455 CUP.

5 USD = 2,275 CUP.

10 USD = 4,550 CUP.

20 USD = 9,100 CUP.

50 USD = 22,750 CUP.

100 USD = 45,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 512 CUP.

5 EUR = 2,560 CUP.

10 EUR = 5,120 CUP.

20 EUR = 10,240 CUP.

50 EUR = 25,600 CUP.

100 EUR = 51,200 CUP.

200 EUR = 102,400 CUP.

500 EUR = 256,000 CUP.

Desde finales de 2024, el Gobierno cubano ha anunciado su intención de introducir un sistema de cambio flotante para intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.

Sin embargo, más de medio año después no han dado detalles sobre su implementación.

Economistas independientes advierten que cualquier intento de regularizar el sistema cambiario debería partir de una tasa de referencia cercana a la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI).

Es decir, el Gobierno tendría que reconocer oficialmente precios cuatro veces superiores a los actuales 120 CUP por euro que mantienen los bancos estatales y casas de cambio oficiales (CADECA).