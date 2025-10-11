Secretario de Salud de EE. UU. sugiere relación entre el autismo y una práctica médica en varones

Vídeos relacionados:

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., generó polémica este jueves al sugerir una posible relación entre la circuncisión infantil, el uso de Tylenol (acetaminofén) y el aumento de casos de autismo en el país.

Durante una reunión de gabinete presidida por Donald Trump, Kennedy Jr. aseguró que existen estudios científico donde se demuestra cómo los niños circuncidados tienen mayor probabilidad de padecer autismo.

Sus declaraciones fueron citadas por numerosos medios de comunicación. El secretario de Salud cree que la prensa intenta tergiversar sus palabras, por tanto especificó su declaración en un comunicado en redes sociales.

"Como de costumbre, los grandes medios de comunicación me atacan por algo que no dije para distraer la atención de la verdad de lo que sí dije. En la reunión del Gabinete de ayer, dije: “Hay dos estudios que muestran que los niños que son circuncidados tempranamente tienen el doble de tasa de autismo, y es muy probable que sea porque les dan Tylenol”.

Kennedy Jr. es conocido por su postura contraria a las vacunas. La polémica en torno al ejemplo que puso es sobre todo porque sus declaraciones no aportan datos científicos de sustento.

Añadió que existen “muchos estudios que confirman” un presunto vínculo entre el acetaminofén y los trastornos del espectro autista (TEA).

"Una revisión de agosto de 2025 de Preprints.org realizada por Patel et al. valida directamente mi punto de que la correlación observada con el autismo en niños circuncidados se explica mejor por la exposición al acetaminofén, no por la circuncisión en sí", dijo Kennedy Jr..

Reacción de la comunidad científica

La comunidad científica ha reaccionado con preocupación ante estas afirmaciones. La Asociación Nacional del Autismo del Reino Unido calificó las declaraciones de Kennedy como “anticiencia peligrosa” y denunció que no se basan en investigaciones rigurosas.

“Este enfoque incesante en las causas pseudocientíficas del autismo significa que las personas autistas se ven obligadas a escuchar la sugerencia de que necesitan ser curadas, como si no estuviera bien ser autista y alguien tuviera que ser ‘culpado’. Esto es incorrecto y peligroso”, expresó la organización en un comunicado.

Trump y el autismo en Estados Unidos

El presidente Trump, por su parte, ya había anunciado que su administración teme que el uso de acetaminofén durante el embarazo provoque casos de autismo, y afirmó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) comenzaría a notificar a los médicos sobre esta posible relación.

Sin embargo, la propia FDA publicó poco después un aviso menos concluyente, en el que solo recomienda “considerar minimizar” el uso de acetaminofén en embarazadas y reconoció que “no se ha establecido una relación causal”.

El presidente también comentó públicamente su criterio sobre el autismo en Cuba.

En este sentido señaló: “Hay un rumor, y no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para comprarlo, y prácticamente no tienen autismo. OK, dime algo sobre eso”.

¿Qué planea el gobierno de Estados Unidos en este tema?

La estrategia del gobierno incluye limitar el uso del fármaco durante la gestación, salvo en casos médicamente necesarios como fiebre alta y promover el uso de leucovorina, un medicamento experimental. Ensayos preliminares han mostrado mejoras en la comunicación de niños con TEA que lo recibieron como tratamiento complementario.

Las iniciativas son encabezadas por Kennedy Jr., junto al comisionado de la FDA, Marty Makary, y el director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Jay Bhattacharya.

De acuerdo con datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), uno de cada 31 niños de ocho años ha sido diagnosticado con autismo en EE. UU., un incremento frente al uno de cada 150 registrado en el año 2000.

Si bien parte del aumento se atribuye a un mayor conocimiento y mejores herramientas diagnósticas, algunos expertos exploran la posibilidad de influencias ambientales y de estilo de vida.

Las principales sociedades médicas continúan considerando el acetaminofén como seguro durante el embarazo, aunque recomiendan consultar con un profesional antes de tomar cualquier medicamento en esa etapa.

Representantes de Tylenol han sostenido reuniones con autoridades sanitarias para conocer el impacto potencial de las nuevas políticas sobre el producto y la industria farmacéutica en general.

La Casa Blanca ha enmarcado estas acciones dentro de su estrategia nacional para contener el aumento de diagnósticos y avanzar en la investigación de las causas del autismo.

