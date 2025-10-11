Trump despide a más de 4,000 empleados federales en pleno cierre del gobierno

Vídeos relacionados:

La administración del presidente Donald Trump comenzó este viernes el despido de más de 4,000 empleados federales, mientras continúa el cierre parcial del gobierno ante la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar una ley de financiación.

Los despidos fueron confirmados en un expediente judicial presentado por el Departamento de Justicia como respuesta a una demanda interpuesta por la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFL-CIO), que cuestiona la legalidad de las medidas durante el cierre.

NBC News informó que los departamentos más afectados son el del Tesoro y el de Salud y Servicios Humanos (HHS), que concentran más de la mitad de los despidos anunciados. En estas dos agencias se notificó el cese a cerca de 2,600 empleados.

También se reportaron despidos en los departamentos de Seguridad Nacional, Educación, Energía, Vivienda y Desarrollo Urbano, y en la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, confirmó en la red social X el inicio de los recortes. Usó la frase "The RIFs have begun" que significa "Han comenzado las reducciones de personal".

RIF es la sigla de "Reduction in Force", un término usado en la administración pública y el sector federal de Estados Unidos para referirse a despidos o recortes de personal por motivos presupuestarios, reorganización u otras razones administrativas.

No se trata de despidos por bajo rendimiento o sanciones, sino de una decisión estructural que obliga a eliminar puestos de trabajo.

Los registros oficiales indican que este viernes se enviaron notificaciones a 1,446 trabajadores del Departamento del Tesoro, entre 1,100 y 1,200 empleados del HHS, 466 del Departamento de Educación, 315 del Departamento de Comercio, 187 del Departamento de Energía y 176 del Departamento de Seguridad Nacional.

En la EPA, entre 20 y 30 empleados recibieron notificaciones preliminares. Además, la Oficina de Patentes y Marcas, dependiente del Departamento de Comercio, ya había enviado avisos a 126 trabajadores tras el inicio del cierre el pasado 1 de octubre. Se cree que las agencias podrían impulsar más despidos si continúa el retraso en la aprobación del presupuesto.

Los demócratas han criticado las medidas, acusando a la Casa Blanca de utilizar el cierre con fines políticos y represalias. Señalan que el presidente no está obligado a realizar despidos durante un cierre y que no ha recibido nuevos poderes legales para hacerlo.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional se informó que los recortes se están ejecutando dentro de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), una entidad que Trump ha criticado abiertamente desde su derrota electoral en 2020.

Por su parte, un portavoz del HHS justificó los despidos como parte de un esfuerzo para desmontar lo que calificó como una “burocracia inflada” creada durante la administración Biden y reafirmó que el objetivo del gobierno actual es consolidar la agenda Make America Healthy Again.

Mientras republicanos y demócratas siguen sin llegar a un acuerdo que permita reabrir el gobierno, miles de trabajadores federales se mantienen en la incertidumbre ante el avance de los despidos.

