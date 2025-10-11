Trump despide a más de 4,000 empleados federales en pleno cierre del gobierno

Vídeos relacionados:
La administración del presidente Donald Trump comenzó este viernes el despido de más de 4,000 empleados federales, mientras continúa el cierre parcial del gobierno ante la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar una ley de financiación.
Los despidos fueron confirmados en un expediente judicial presentado por el Departamento de Justicia como respuesta a una demanda interpuesta por la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFL-CIO), que cuestiona la legalidad de las medidas durante el cierre.
NBC News informó que los departamentos más afectados son el del Tesoro y el de Salud y Servicios Humanos (HHS), que concentran más de la mitad de los despidos anunciados. En estas dos agencias se notificó el cese a cerca de 2,600 empleados.
También se reportaron despidos en los departamentos de Seguridad Nacional, Educación, Energía, Vivienda y Desarrollo Urbano, y en la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, confirmó en la red social X el inicio de los recortes. Usó la frase "The RIFs have begun" que significa "Han comenzado las reducciones de personal".
RIF es la sigla de "Reduction in Force", un término usado en la administración pública y el sector federal de Estados Unidos para referirse a despidos o recortes de personal por motivos presupuestarios, reorganización u otras razones administrativas.
No se trata de despidos por bajo rendimiento o sanciones, sino de una decisión estructural que obliga a eliminar puestos de trabajo.
Los registros oficiales indican que este viernes se enviaron notificaciones a 1,446 trabajadores del Departamento del Tesoro, entre 1,100 y 1,200 empleados del HHS, 466 del Departamento de Educación, 315 del Departamento de Comercio, 187 del Departamento de Energía y 176 del Departamento de Seguridad Nacional.
En la EPA, entre 20 y 30 empleados recibieron notificaciones preliminares. Además, la Oficina de Patentes y Marcas, dependiente del Departamento de Comercio, ya había enviado avisos a 126 trabajadores tras el inicio del cierre el pasado 1 de octubre. Se cree que las agencias podrían impulsar más despidos si continúa el retraso en la aprobación del presupuesto.
Los demócratas han criticado las medidas, acusando a la Casa Blanca de utilizar el cierre con fines políticos y represalias. Señalan que el presidente no está obligado a realizar despidos durante un cierre y que no ha recibido nuevos poderes legales para hacerlo.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional se informó que los recortes se están ejecutando dentro de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), una entidad que Trump ha criticado abiertamente desde su derrota electoral en 2020.
Por su parte, un portavoz del HHS justificó los despidos como parte de un esfuerzo para desmontar lo que calificó como una “burocracia inflada” creada durante la administración Biden y reafirmó que el objetivo del gobierno actual es consolidar la agenda Make America Healthy Again.
Mientras republicanos y demócratas siguen sin llegar a un acuerdo que permita reabrir el gobierno, miles de trabajadores federales se mantienen en la incertidumbre ante el avance de los despidos.
Preguntas frecuentes sobre los despidos masivos durante el cierre del gobierno de Trump
¿Por qué se han despedido a más de 4,000 empleados federales durante el cierre del gobierno?
Los despidos de más de 4,000 empleados federales han sido motivados por la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar una ley de financiación, lo que ha llevado a un cierre parcial del gobierno. La administración de Trump ha utilizado este cierre como una oportunidad para realizar recortes de personal bajo el término "Reducción de Fuerza" (RIF), que no se debe a bajo rendimiento, sino a decisiones estructurales. Esta medida afecta principalmente a los departamentos del Tesoro y de Salud y Servicios Humanos.
¿Es legal que el presidente Trump realice despidos masivos durante el cierre del gobierno?
La legalidad de los despidos masivos durante el cierre del gobierno ha sido cuestionada por sindicatos y organizaciones civiles, que argumentan que el presidente no tiene autoridad para ordenar despidos sin un proceso legislativo adecuado. Una jueza en California ya ha frenado temporalmente estos despidos, enfatizando que el presidente necesita la cooperación del Congreso para reformas a gran escala en las agencias federales.
¿Qué agencias federales han sido más afectadas por los despidos durante el cierre del gobierno?
Las agencias más afectadas por los despidos durante el cierre del gobierno son el Departamento del Tesoro y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que concentran más de la mitad de los despidos. Otras agencias impactadas incluyen los departamentos de Seguridad Nacional, Educación, Energía, Vivienda y Desarrollo Urbano, y la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Además, el Departamento de Estado también comenzó con el despido de más de 1,300 empleados como parte de una reorganización estructural.
¿Cuáles son las consecuencias del cierre del gobierno en los servicios federales?
El cierre del gobierno federal implica que muchas agencias deben cesar temporalmente sus actividades no esenciales, lo que lleva a licencias sin goce de sueldo para cientos de miles de empleados. Además, servicios públicos podrían sufrir disrupciones. Aunque servicios esenciales como la patrulla fronteriza y las fuerzas armadas continúan operando, lo hacen sin remuneración para el personal considerado "exceptuado". Esto afecta desproporcionadamente a comunidades dependientes del gobierno federal, y podría generar retrasos en programas de asistencia alimentaria, educación y salud.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.