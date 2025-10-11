El euro marca nuevo récord en Cuba y el dólar consolida su salto en el mercado informal

El mercado informal de divisas en Cuba abrió este sábado 11 de octubre de 2025 consolidando las subidas registradas durante la semana y sumando un nuevo récord en la cotización del euro.

La moneda europea se ubica en 515 pesos cubanos (CUP), tres más que el viernes, mientras el dólar estadounidense (USD) se mantiene en 455 CUP, su valor máximo histórico.

Por su parte, la Moneda Libremente Convertible (MLC) retrocede levemente a 208 CUP, tras haber permanecido estable en 210 durante las últimas jornadas.

Evolución de la tasa de cambio

El dato más destacado del día es el nuevo récord del euro, que amplía su distancia con el dólar hasta los 60 CUP.

Desde comienzos de septiembre, la moneda europea ha subido más de 30 CUP, impulsada por la creciente desconfianza hacia el peso cubano y la falta de liquidez en los canales oficiales. Su avance constante refleja la presión acumulada en un mercado donde la demanda de divisas no encuentra oferta suficiente.

El dólar, por su parte, consolida el “subidón” que protagonizó a lo largo de la semana y mantiene su cotización en 455 CUP. En apenas dos meses, el billete verde ha subido más de 80 pesos, un 22 %, lo que evidencia la pérdida acelerada de valor del peso cubano y la persistente huida hacia las divisas extranjeras como refugio financiero.

La MLC —utilizada en el circuito de tiendas estatales— muestra una ligera corrección, pero sigue en niveles altos y con escasa estabilidad. Su caída puntual no altera la tendencia general: las tres monedas se mantienen muy por encima de los valores de agosto, y ninguna señal apunta a un freno en la depreciación del peso.

Los analistas coinciden en que el mercado informal cubano atraviesa una etapa de ajuste peligroso: el dólar y el euro se fortalecen mientras los ingresos en moneda nacional se erosionan día tras día.

Sin un cambio estructural ni transparencia en la política cambiaria, la economía cubana sigue atrapada en una espiral devaluatoria que golpea, sobre todo, a quienes viven de salarios y pensiones estatales.