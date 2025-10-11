Régimen cubano niega participación en invasión a Ucrania: “Una acusación calumniosa”

Vídeos relacionados:

El régimen cubano negó este sábado cualquier participación en la invasión rusa a Ucrania y dijo que se trata de “una acusación calumniosa”.

“El Gobierno de la República de Cuba rechaza las imputaciones mendaces que el gobierno de Estados Unidos está difundiendo sobre una supuesta participación de Cuba en el conflicto militar en Ucrania”, se lee en una nota de la Cancillería.

“Se trata de una acusación calumniosa que comenzó en 2023 por parte de algunos medios de prensa, sin aportar evidencias o fundamento de ningún tipo, y claramente cumpliendo un servicio encomendado”, agregan.

En relación con los mercenarios cubano que participan en la guerra, el régimen cubano dijo no disponer “de información precisa sobre nacionales cubanos que por su cuenta han participado o participan en las fuerzas militares de ambas partes en el enfrentamiento bélico”.

Además, afirmó que “ninguno de ellos cuenta con el estímulo, el compromiso o el consentimiento del Estado cubano para sus acciones”.

“En el periodo de 2023 a 2025, se han presentado a los tribunales cubanos 9 procesos penales por el delito de mercenarismo, contra 40 imputados. En 8 casos se han celebrado juicios, de ellos en 5 se dictó sentencia condenatoria contra 26 imputados, con penas entre 5 y 14 años de privación de libertad. Tres procesos se encuentran pendientes de que el Tribunal dicte sentencia, y un caso pendiente de señalamiento de juicio”, informaron.

Lo más leído hoy:

La nota asegura que las agencias reclutadoras “no radican en nuestro país, ni tienen vínculo alguno con el gobierno cubano”.

“En su inmensa mayoría, este reclutamiento se realiza desde el extranjero entre nacionales que radican o permanecen temporalmente en diversos países, como se realiza el reclutamiento para ese conflicto de una multiplicidad de nacionalidades en cifras que también son imprecisas”, añadieron.

No es la primera vez, que el régimen cubano se lava las manos sobre la participación de su nacionales en la guerra de Ucrania. En junio pasado, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío afirmó que La Habana “hizo público y denunció” el fenómeno de cubanos enrolados como soldados en ese conflicto bélico.

Mercenarios cubanos en Ucrania

Pese a que la nota del MINREX asegura que cubanos combaten de ambos bandos, lo cierto es que la inteligencia militar ucraniana (HUR) denunció recientemente que Rusia ha reclutado al menos 20,000 ciudadanos cubanos para combatir como mercenarios en la guerra contra Ucrania.

Según Andriy Yusov, representante de HUR, Cuba sería el principal origen de combatientes extranjeros al servicio de Moscú.

De acuerdo con los detalles expuestos por Business Insider, a partir de las declaraciones de Yusov, 1,038 cubanos firmaron contratos con el Ejército ruso entre junio de 2023 y febrero de 2024; la edad media ronda los 35 años y el salario mensual ofrecido sería de unos 2,000 dólares.

HUR sostuvo además que al menos 250 permanecieron en el frente tras la expiración de sus contratos y que, con la información disponible, la mortalidad de los extranjeros contratados suele producirse entre los 140 y 150 días después del despliegue.

El organismo ucraniano agregó que existen documentos y listados con nombres, edades, fechas de firma y decesos de reclutas cubanos.

Incluso, un testimonio judicial en Rusia aludiría a una reclutadora que habría intervenido en el alistamiento de 6,000 a 7,000 personas.

El portavoz añadió que al Kremlin le resulta ventajoso recurrir a mercenarios extranjeros, como los cubanos, porque si un foráneo muere no hay que pagar prestaciones sociales ni enfrentar presiones de familiares dentro de Rusia.

Preguntas frecuentes sobre la participación de cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania