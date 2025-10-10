Ciego de Ávila intensifica recogida de basura ante circulación de Oropouche y sospechas de chikungunya

Vídeos relacionados:

Ante el complejo escenario epidemiológico que atraviesa la provincia de Ciego de Ávila, la Dirección Provincial de Servicios Comunales ha intensificado las labores de higienización en los municipios con mayor generación de desechos sólidos, como parte de las acciones para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal vector de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el virus el Oropouche.

Según informó el periódico oficial Invasor, el contingente “El Vaquerito” trabaja de forma sistemática en todos los consejos populares, con énfasis en el sur de la ciudad cabecera. Solo entre el lunes y el martes de esta semana, se realizaron cerca de 200 viajes de camiones cargados con residuos hacia el vertedero provincial, lo que obligó a alquilar un buldócer para manejar los volúmenes acumulados.

La jornada de saneamiento incluye a todas las empresas y organismos del territorio, en coordinación con Salud Pública, cuyos equipos identifican y eliminan los principales focos de vectores.

“Si bien existen afectaciones con el combustible, el Gobierno provincial prioriza el suministro para garantizar la continuidad de esta tarea vital”, aseguró Luis Alberto Pérez Olivares, director provincial de Comunales, quien hizo un llamado a la población a depositar la basura en los puntos establecidos, conocidos como “camas”, y evitar la creación de microvertederos.

El funcionario también se dirigió a los trabajadores por cuenta propia y a las Mipymes dedicadas a la venta de alimentos, exhortándolos a responsabilizarse con la recogida de sus desechos. “Si alquilan un camión para traer el pollo, alquilen uno para botar la basura en el vertedero o llévenla a una cama próxima”, subrayó.

Pérez Olivares advirtió que, si no se logra un cambio de conciencia ciudadana, se aplicarán multas a quienes violen las normas de higiene, con la actuación de los inspectores pertinentes.

Lo más leído hoy:

Estas acciones de higienización se intensifican en un contexto donde la provincia ha registrado más de 5,000 casos de síndromes febriles en lo que va de año, con circulación confirmada de dengue, chikungunya y Oropouche.

Recientemente, las autoridades sanitarias declararon la transmisión activa de arbovirosis en zonas específicas de Ciego de Ávila y Morón, en respuesta al aumento de cuadros febriles y la proliferación del mosquito vector.

Expertos han advertido sobre una crisis de “arbovirosis combinadas” que el régimen cubano no reconoce oficialmente, lo que limita la capacidad del sistema sanitario para enfrentar brotes múltiples y simultáneos de enfermedades transmitidas por mosquitos.

En este contexto, las autoridades insisten en que mantener la limpieza del entorno y eliminar criaderos de mosquitos no es solo una tarea institucional, sino una responsabilidad compartida de toda la comunidad.

La problemática de los desechos sólidos trasciende el ámbito local y responde a una crisis estructural en todo el país. Durante años, el gobierno ha desplazado la responsabilidad hacia la población, apelando al “trabajo voluntario” y a la “conciencia social”, mientras persisten la falta de medios, combustible y planificación en los sistemas de recogida.

La acumulación de basura en calles y barrios no solo refleja la ineficiencia estatal, sino que también favorece la propagación de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el Oropouche, cuya expansión está directamente relacionada con la insalubridad ambiental.

Preguntas frecuentes sobre el brote epidemiológico en Ciego de Ávila