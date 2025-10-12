Insultan a un policía en español en EE.UU. sin saber que es cubano: Así reaccionó el oficial

Un oficial de policía de origen cubano protagonizó un momento que se volvió viral en redes sociales, luego de enfrentarse con calma y firmeza a un grupo de personas que lo insultaron sin saber que hablaba español.

El hecho ocurrió durante una intervención en la que el agente, al parecer, se disponía a imponer una multa a varias personas que se desplazaban por vía marítima.

El video, compartido por el periodista Enrique Santos, muestra al oficial manteniendo la compostura mientras explica en español -y con acento marcadamente cubano- su indignación ante los insultos recibidos.

Su reacción, grabada por los presentes, se ha destacado por el aplomo, la educación y el sentido de autoridad con que se dirigió a los infractores.

“Yo soy policía, y por eso no les doy un gaznatón”

En el video, el agente se dirige a los implicados con tono firme pero sereno:

“Tú le dices que la falta de respeto que me han enseñado es horrible. Si no fuera porque yo tengo esta chapa y soy policía por más de 30 años, le hubiera echado una descarga. Porque en la calle él no le hubiera hablado a nadie así sin que le den un gaznatón.”

El policía, consciente de su papel, insistió en que mantuvo la calma precisamente por su deber profesional:

“Yo soy policía y por eso yo no le doy gaznatón ni le falto el respeto a él ni a ninguno de ustedes. En ningún momento yo les falté el respeto, y lo único que hicieron ellos fue llamarme hijo de puta, sing.., y decir que mi esposa se está sing... a otro.”

Finalmente, concluyó su intervención recordando que todo había quedado registrado en video: “Eso es una falta de respeto y todo está grabado. Ojalá que vengan a corte; no van a tener cartera con que pagar.”

El periodista Enrique Santos acompañó el video con la frase: “Cuando le faltan el respeto a un policía en Espanishh, sin saber que el tipo es yuca y pro…”

Reacciones: entre el orgullo y la lección

La actitud del oficial provocó una avalancha de comentarios en redes sociales, donde miles de internautas elogiaron su serenidad, su dominio del español y la manera en que impuso respeto sin recurrir a la violencia.

Muchos destacaron su educación y autocontrol:

“Qué gran policía, así se habla.”

“Mis respetos y admiración para ese oficial. Las acciones tienen consecuencias.”

“Una gran lección. Ojalá todos los policías fueran así.”

“Wow, qué aplomo. Tremendo hombre y tremendo policía, una lección de educación.”

Otros usuarios subrayaron la importancia de hablar dos idiomas y el valor de mantener la compostura incluso frente a la provocación:

“La importancia de hablar dos idiomas, pero también de tener educación y paciencia.”

“Se lo explicó en inglés, español y cubañol. Excelente.”

“Esto es aplicar la ley con educación y respeto.”

También hubo quienes aprovecharon el momento para criticar la conducta de los implicados, considerándola una muestra de irrespeto y falta de valores:

“La gente ha normalizado faltar el respeto al otro y no esperar consecuencias.”

“En Cuba jamás se atreverían a hablarle así a un policía.”

“Eso no lo hacen allá porque saben que un gaznatón no se queda en palabras.”

“Pensaban que el oficial no hablaba cubano; ahora aprendieron la lección.”

Algunos incluso reclamaron medidas más severas:

“Deberían meterlos presos. La policía se respeta.”

“Ojalá los deporten por falta de respeto.”

“Que vayan a corte y les salga caro.”

En contraste, unos pocos intentaron suavizar el hecho con humor, preguntándose el significado de los cubanismos del agente:

“¿Qué es una descarga?”

“¿Y qué es un gaznatón?”

Las respuestas de otros usuarios aclararon rápidamente que se trataba de expresiones típicas del habla cubana, refiriéndose a un regaño fuerte o una bofetada sonora.

Un ejemplo de autoridad con respeto

El episodio, más allá del momento viral, dejó una enseñanza sobre el valor de la educación, la contención emocional y el respeto a la autoridad.

El oficial, sin perder su dignidad ni su posición, respondió a la provocación con palabras firmes y medidas legales, mostrando que el verdadero poder de un agente reside en su capacidad de mantener el control.

Mientras algunos calificaron su respuesta como “una galleta sin manos”, otros la consideraron una demostración de que la disciplina y la decencia aún existen en el cuerpo policial.

“El respeto se aprende en casa. Lamentablemente, esa escuela se está perdiendo”, escribió un usuario.

“Me quito el sombrero. Los valores se perdieron, pero este policía dio una lección para recordar”, opinó otro.

El video continúa acumulando reproducciones y comentarios, convertido ya en un símbolo de cómo la autoridad y la educación pueden imponerse sin violencia, incluso cuando los insultos cruzan el idioma.

