Madre cubana revela cuánto gastó en ropa y calzado: los precios que indignan a muchos

Una madre cubana, identificada como @gelylaflaki en TikTok, se volvió viral tras publicar un video en el que muestra las prendas que compró para celebrar su cumpleaños y el de su hija, junto con los precios que pagó en moneda nacional. El contenido, de tono cercano y cotidiano, ha generado miles de reacciones por reflejar los altos costos de la ropa y el calzado en la isla.
“Mi amor, quédate aquí que te voy a enseñar las cositas que compré para mi cumpleaños y para el de la niña”, dice Gely al inicio del video, donde detalla las prendas adquiridas: un short de mezclilla por 2.500 pesos cubanos, un pulóver negro por el mismo precio, unas sandalias artesanales para su hija por 4.000 CUP, y un conjunto infantil por 6.500 CUP.
También menciona un vestido de hilo hecho por una anciana, que costó “2.000 pesos y algo”, y un par de zapatos blancos, el artículo más caro, por 11.000 CUP. “Saca tu cuenta, que $1 está en 430 pesos cubanos”, dice al final del video, resaltando la diferencia con los ingresos medios en la isla: “Los precios aquí… lo que le pagan a un trabajador son 2.500 pesos cubanos al mes, y el que es mejor, 7.000”.
Las cifras presentadas por la joven provocaron una avalancha de comentarios, tanto de apoyo como de indignación. “Que Dios las bendiga y me alegro que les haya comprado en su cumpleaños”, escribió una usuaria, mientras otra apuntó: “Es una locura que te gastes lo que gana una persona en más de un mes solo en zapatos”.
“Con lo que ganan al mes no les alcanza ni para un par de zapatos”, comentó alguien más. “O sea, que el short vale lo mismo que un salario completo”, señaló otra persona. Una mujer desde Argentina reaccionó diciendo: “Ese short acá cuesta 10 veces menos… ¡una locura!”. Otro usuario escribió: “Te has gastado lo de un año de sueldo de un cubano o más… imagínate qué bendición”.
Además de las críticas, muchas personas expresaron empatía y deseos de ayudar desde el extranjero: “¿Hay manera de mandar ropita a Cuba?”, preguntó una mujer desde Washington, mientras otras ofrecían donaciones desde España, Colombia y Venezuela.
Lo más leído hoy:
El video no solo ha sido interpretado como una muestra de celebración personal, sino también como una radiografía del nivel de precios actual en Cuba, que continúa generando debate por su desconexión con el poder adquisitivo de la mayoría de la población.
Esa desconexión se hace evidente si se compara con los datos oficiales: el salario medio en Cuba subió en 2025 hasta los 6.649 pesos, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Pero ese monto, que en el sector empresarial alcanza 7.331 CUP y en el presupuestado apenas llega a 5.922 CUP, equivale en la práctica a unos 16 dólares mensuales al cambio informal vigente.
Mientras tanto, las divisas siguen disparadas: el dólar se cotiza hoy en 440 CUP y el euro en 500 CUP, cifras sin precedentes en la historia reciente del país.
El testimonio de esta joven madre, por su parte, se suma a otros previamente compartidos en redes, como el de otra joven que denunció que vestir y calzar en Cuba se ha convertido en un lujo, al mostrar en abril pasado etiquetas de precios de entre 10.000 y 15.000 CUP en tiendas nacionales, afirmando que una persona con salario estatal no puede pagar esos productos.
Un joven también mostró en TikTok calzados con precios que alcanzaban hasta los 25.000 pesos, describiéndolos como “una de las cosas más caras que se venden en Cuba” actualmente, mientras hablaba de la imposibilidad de renovar siquiera unas chancletas.
Otro video mostró a una cubana que compartió lo que pagó por ropa y accesorios, incluyendo un par de zapatos de 31.200 CUP y productos básicos de cuidado personal con precios considerados “criminales” por internautas dentro y fuera de la isla.
La dificultad para vestirse en Cuba no es nueva. Residentes en Guantánamo contaron que deben elegir entre comprar comida o ropa, y que muchas personas recurren a ropa remendada o de segunda mano ante la falta de tiendas asequibles y el desbalance entre precios y salarios.
La brecha entre ingresos y precios de productos básicos como ropa y zapatos sigue siendo uno de los reflejos más visibles de la crisis económica en Cuba, una realidad que numerosos creadores de contenido siguen documentando desde sus redes sociales.
Preguntas frecuentes sobre el costo de la vida en Cuba y el impacto económico en las familias
¿Cuánto cuesta la ropa y el calzado en Cuba según el testimonio de una madre cubana?
Una madre cubana mostró que compró un short de mezclilla y un pulóver por 2.500 pesos cubanos cada uno, unas sandalias por 4.000 CUP, un conjunto infantil por 6.500 CUP, un vestido por un poco más de 2.000 CUP, y un par de zapatos blancos por 11.000 CUP. Estos precios han generado indignación debido a que representan montos difíciles de asumir para la mayoría de los cubanos, considerando que el salario mensual promedio en Cuba es de aproximadamente 6.649 pesos en 2025.
¿Cómo se compara el salario medio en Cuba con el costo de los productos básicos?
En 2025, el salario medio en Cuba es de cerca de 6.649 pesos cubanos mensuales, lo que equivale a unos 16 dólares al cambio informal. Este ingreso resulta insuficiente para cubrir los altos costos de productos como ropa y alimentos, que a menudo superan el salario mensual de un trabajador. La desconexión entre los precios y los ingresos refleja la grave crisis económica que enfrenta la isla.
¿Qué opinan los cubanos sobre el precio de los artículos de primera necesidad en la isla?
Muchos cubanos expresan indignación y frustración por los altos precios de los artículos de primera necesidad, como ropa, calzado y productos de aseo. En las redes sociales, los usuarios describen estos costos como "criminales" y destacan la imposibilidad de adquirirlos con los salarios actuales. Además, algunos sugieren que vestir y calzar en Cuba se ha convertido en un lujo que no todos pueden permitirse.
¿Cuáles son las alternativas que consideran las familias cubanas ante los altos precios?
Ante los altos precios, muchas familias cubanas recurren a ahorrar durante meses para poder comprar artículos básicos o priorizar necesidades como la alimentación sobre otros gastos. También es común que las familias opten por ropa remendada o de segunda mano. Además, el apoyo de familiares en el extranjero y las redes de solidaridad han surgido como alternativas para aliviar la carga económica.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.