Madre cubana revela cuánto gastó en ropa y calzado: los precios que indignan a muchos

Una madre cubana, identificada como @gelylaflaki en TikTok, se volvió viral tras publicar un video en el que muestra las prendas que compró para celebrar su cumpleaños y el de su hija, junto con los precios que pagó en moneda nacional. El contenido, de tono cercano y cotidiano, ha generado miles de reacciones por reflejar los altos costos de la ropa y el calzado en la isla.

“Mi amor, quédate aquí que te voy a enseñar las cositas que compré para mi cumpleaños y para el de la niña”, dice Gely al inicio del video, donde detalla las prendas adquiridas: un short de mezclilla por 2.500 pesos cubanos, un pulóver negro por el mismo precio, unas sandalias artesanales para su hija por 4.000 CUP, y un conjunto infantil por 6.500 CUP.

También menciona un vestido de hilo hecho por una anciana, que costó “2.000 pesos y algo”, y un par de zapatos blancos, el artículo más caro, por 11.000 CUP. “Saca tu cuenta, que $1 está en 430 pesos cubanos”, dice al final del video, resaltando la diferencia con los ingresos medios en la isla: “Los precios aquí… lo que le pagan a un trabajador son 2.500 pesos cubanos al mes, y el que es mejor, 7.000”.

Las cifras presentadas por la joven provocaron una avalancha de comentarios, tanto de apoyo como de indignación. “Que Dios las bendiga y me alegro que les haya comprado en su cumpleaños”, escribió una usuaria, mientras otra apuntó: “Es una locura que te gastes lo que gana una persona en más de un mes solo en zapatos”.

“Con lo que ganan al mes no les alcanza ni para un par de zapatos”, comentó alguien más. “O sea, que el short vale lo mismo que un salario completo”, señaló otra persona. Una mujer desde Argentina reaccionó diciendo: “Ese short acá cuesta 10 veces menos… ¡una locura!”. Otro usuario escribió: “Te has gastado lo de un año de sueldo de un cubano o más… imagínate qué bendición”.

Además de las críticas, muchas personas expresaron empatía y deseos de ayudar desde el extranjero: “¿Hay manera de mandar ropita a Cuba?”, preguntó una mujer desde Washington, mientras otras ofrecían donaciones desde España, Colombia y Venezuela.

Lo más leído hoy:

El video no solo ha sido interpretado como una muestra de celebración personal, sino también como una radiografía del nivel de precios actual en Cuba, que continúa generando debate por su desconexión con el poder adquisitivo de la mayoría de la población.

Esa desconexión se hace evidente si se compara con los datos oficiales: el salario medio en Cuba subió en 2025 hasta los 6.649 pesos, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Pero ese monto, que en el sector empresarial alcanza 7.331 CUP y en el presupuestado apenas llega a 5.922 CUP, equivale en la práctica a unos 16 dólares mensuales al cambio informal vigente.

Mientras tanto, las divisas siguen disparadas: el dólar se cotiza hoy en 440 CUP y el euro en 500 CUP, cifras sin precedentes en la historia reciente del país.

El testimonio de esta joven madre, por su parte, se suma a otros previamente compartidos en redes, como el de otra joven que denunció que vestir y calzar en Cuba se ha convertido en un lujo, al mostrar en abril pasado etiquetas de precios de entre 10.000 y 15.000 CUP en tiendas nacionales, afirmando que una persona con salario estatal no puede pagar esos productos.

Un joven también mostró en TikTok calzados con precios que alcanzaban hasta los 25.000 pesos, describiéndolos como “una de las cosas más caras que se venden en Cuba” actualmente, mientras hablaba de la imposibilidad de renovar siquiera unas chancletas.

Otro video mostró a una cubana que compartió lo que pagó por ropa y accesorios, incluyendo un par de zapatos de 31.200 CUP y productos básicos de cuidado personal con precios considerados “criminales” por internautas dentro y fuera de la isla.

La dificultad para vestirse en Cuba no es nueva. Residentes en Guantánamo contaron que deben elegir entre comprar comida o ropa, y que muchas personas recurren a ropa remendada o de segunda mano ante la falta de tiendas asequibles y el desbalance entre precios y salarios.

La brecha entre ingresos y precios de productos básicos como ropa y zapatos sigue siendo uno de los reflejos más visibles de la crisis económica en Cuba, una realidad que numerosos creadores de contenido siguen documentando desde sus redes sociales.

Preguntas frecuentes sobre el costo de la vida en Cuba y el impacto económico en las familias