Noly Blak agradece el apoyo y aclara que se encuentra en observación tras accidente en Holguín

El activista humanitario había sido reportado horas antes como hospitalizado con pérdida de memoria. En un video que luego borró de sus redes sociales, Díaz Blak se mostró recuperado y en plenas facultades mentales.

Domingo, 12 Octubre, 2025 - 14:41

Noly Blak tras el accidente © Facebook / Noly Blak
Noly Blak tras el accidente Foto © Facebook / Noly Blak

El activista humanitario Norge Ernesto Díaz Blak, conocido como Noly Blak, confirmó este domingo a través de sus redes sociales que se encontraba en observación médica tras el accidente sufrido este sábado en Holguín.

“Gracias a todos por su apoyo. Estoy en observación. Yo venía de Banes de entregar la silla de ruedas de Mary y cuando llegué a Holguín, otra moto se llevó el pare y me chocó. Solo tengo dolor de cabeza, pero hay que seguir ayudando”, escribió el activista en su perfil de Facebook, mostrando ánimo y firmeza a pesar del incidente.

Captura de pantalla Facebook / Noly Blak

El hecho ocurrió mientras regresaba de una de sus acciones solidarias, en este caso la entrega de una silla de ruedas a una persona necesitada. El activista no ofreció detalles adicionales sobre el conductor implicado en el choque ni sobre si se ha abierto una investigación formal.

Noly Blak, conocido por su trabajo independiente en favor de personas en situación de extrema pobreza en la provincia de Holguín, había sido reportado horas antes por el usuario “Miguel Noticias” como hospitalizado con pérdida de memoria.

Sin embargo, la actualización directa del propio afectado indica que su estado no reviste gravedad y que se mantiene activo en su labor social.

En un video compartido en Facebook –y luego eliminado-, el activista dijo que no pensaba denunciar al motorista que le atropelló, y que solo le había reclamado verbalmente una indemnización por los daños ocasionados en su propia motocicleta.

“Máquina de guerra, mañana estamos activos”, cerró su mensaje el activista, reafirmando su compromiso con la ayuda humanitaria pese a las dificultades.

La comunidad de seguidores en redes sociales ha reaccionado con mensajes de alivio y apoyo, tras las primeras informaciones que habían generado preocupación por su estado de salud.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

